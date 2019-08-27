تجارية الشرقية تناقش خطة الغرفة لدعم التجار

قال أسامه سلطان، رئيس غرفة الشرقية، إن الغرفة ستعقد أولى اجتماعتها للدورة الجديدة (2019ــ2023) خلال الأسبوع الأول من سبتمبر.



وأضاف سلطان، في تصريحات له، أن الغرفة سوف تناقش عددا من الأفكار الخاصة بتطوير الغرفة وزيادة المنافع للتجار والتوسع فى تقديم خدمات للتجار من خلال ضم القطاع غير الرسمى إلى القطاع الرسمي، وفقا للرؤية الجديدة للدولة وللاتحاد فى الارتقاء لتقديم الخدمة للمستهلكين وللتجار.



كما سيتم استعراض رؤية الغرفة فى جذب الاستثمارات من خلال التوسع فى إقامة المناطق اللوجيستية، وسلاسل الإمداد إلى جانب تطوير الأسواق بكافة مدن المحافظة.

