طفلة تذبح أختها: والدى كان يحبها أكثر مني

أدلت الطفلة «دينا. ع»، (١٣ عاما). المتهمة بقتل أختها الصغيرة «جنى»، (٥ أعوام)، باعترافاتها الكاملة أمام نيابة بلقاس بالدقهلية، حول الجريمة التى وقعت فى قرية الستامونى بدائرة المركز.

وقالت الطفلة المتهمة: «منذ جاءت أختى جنى إلى الدنيا ووالدى يحبها أكثر من أى شخص آخر، فلم أكن أشعر بحبه لى ولم يكن حنونًا علىّ، بل كان يعامل إخوتى إسلام وجنى أفضل منى، وكانت جنى دائما ما تتسبب فى ضربى وضرب إسلام».

وأضافت: «كنت أكرهها، لأن والدى هددنى وقال لى: هاموتك من الضرب لو قلتى ليها كلمة ولا مديتى إيدك عليها، ودى بنتى اللى باحبها أكتر منك، ووالدتى أيضا كانت تحبنى ثم أصبحت مع جنى وكانت تصمت عندما يضربنى أبى، الذى أصبحت أكرهه وأتمنى له الموت».

وواصلت: «كان أبى يشترى لها كل ما تطلب، حتى لو لم يجد مالًا لذلك، وكان يفعل كل شىء من أجلها، وكانت تجعله يضربنى حتى تأخذ أى شىء يشتريه لى، ففكرت فى قتلها».

وأوضحت: «فى أحد الأيام لم يكن أبى وأمى بالمنزل وكان أخى نائمًا وهى نائمة، ففكرت فى ذبحها لكنى خفت ولم يطاوعنى قلبى، إلى أن جاء يوم وبدأت فى شتمى، وكانت تقول إنها ستخبر والدى بأنى أتكلم مع أحد الشباب عشان يموتنى من الضرب، وهو ما لم يحدث، فقررت التخلص منها».

وحول الواقعة قالت «أم أحمد»، واحدة من جيران الأسرة: «دائما ما كنت أسمع صراخ دينا بسبب ضرب والدها لها، وفى يوم سألت أمها عن ذلك فقالت: (أبوها بيضربها عشان مزعلة أختها جنى)».

وتابعت: «دينا كانت هادئة ومنعزلة ولا تختلط بأطفال الجيران ودائما تكون بالمنزل لتتولى رعاية إخوتها، خاصة أن والدها يعمل مزارعًا، وأمها تعمل باليومية على باب الله، لذا كانت هى تهتم بكل شىء رغم أنها مجرد طفلة صغيرة».

وقال الحاج إبراهيم محمد، أحد الجيران: «الأسرة كلها ناس بسطاء، ويحصلون على قوت يومهم من خلال العمل باليومية أو بفلاحة أرض الغير، والطفلة القتيلة كانت فعلًا محبوبة والدها، وكان يخرح معها كثيرًا، ولم يكن يهتم بأختها الكبرى».

كانت مباحث الدقهلية قد كشفت غموض واقعة العثور على جثة الطفلة «جنى. ع»، بعد ذبحها بأداة حادة وإلقائها فى إحدى العشش القريبة من منزلها، بعد التحريات التى أثبتت وقوف أختها الكبرى وراء الحادث بسبب الغيرة منها إثر تفضيل الوالد لها. وأوضحت التحريات أن الطفلة الكبرى قررت الانتقام من أختها فضربتها حتى أغشى عليها ثم ذبحتها بسكين وألقت جثتها فى إحدى العشش القريبة للمنزل، فأمرت نيابة بلقاس بإيداع الطفلة القاتلة بدار الأحداث والرعاية بطلخا، حتى موعد النظر فى القضية، خاصة أنها لاتزال قاصرًا.

