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الباز يكشف سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:24 م
محمد الباز
محمد الباز
أحمد عبد العزيز
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، سيناريوهات حفل افتتاح المتحف المصري الكبير.

وقال الباز، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور": "سيستقبل الرئيس ملوك ورؤساء العالم في الساحة الرئيسية الخارجية للمدخل وخلال مراسم الاستقبال سيلقي كلمة الافتتاح ثم سيصطحب الضيوف إلى جولة تبدأ ببهو رمسيس الثاني ثم الصعود إلى الدرج العظيم والدخول إلى القاعة الرئيسية للملك توت عنح آمون، ومشاهدة العرض المتحفي لها".

وتابع: "المرور سريعا إلى قاعة العرض الرئيسية ثم الخروج لاستكمال باقي المراسم الاحتفالية التي ستضم مفاجآت على رأسها الاستفادة من التكنولوجيا اليابانية في حفل الألعاب النارية".

وواصل: "سيتم الاستعانة بتقنية تصوير الـ8K  وهي تقنية متقدمة للغاية فالعالم عادة ما ينقل فعالياته الكبرى بتقنية الـ2K  أو الـ4K والدولة الوحيدة في العالم التي تستخدم تقنية الـ8K هي اليابان، وهي التقنية التي سيتم نقل الاحتفالية بها وبثها مباشرة في ميادين عالمية على شاشات عملاقة ومن المقرر أن تستمر فعاليات اليوم الأول من ثلاث وحتى أربع ساعات".

واختتم: "الأيام التالية للحفل ستضم فعاليات خاصة بكبار الشخصيات العالمية، وسيتم طباعة تذاكر دخول مميزة تحمل أرقام محددة ليتم الاحتفاظ بها، وأسعارها تتراوح بين 5 آلاف و10 آلاف".

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