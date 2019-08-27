أمريكا تنفي تورط قواتها في قصف الحشد الشعبي بالعراق

نفت وزارة الدفاع الأمريكية تورط قواتها الموجودة بالعراق، في الهجوم الذي استهدف قيادات الحشد الشعبي على الحدود السورية - العراقية بطائرات دون طيار.



وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" جوناثان ر. هوفمان في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية لم تقم بالهجوم الأخير على أي قافلة أو شنت أي هجمات ضد مخازن السلاح الموجودة في العراق، مؤكدا أن البيانات المنتشرة خلاف ذلك خاطئة ومضللة.



وأضاف البيان: "نحن نؤيد السيادة العراقية وتحدثنا مرارًا وتكرارًا عن أي أعمال محتملة من قبل أطراف خارجية تحرض على العنف في العراق، وللحكومة العراقية الحق في السيطرة على أمنها الداخلي وحماية ديمقراطيتها".



وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى السلطات العراقية تجري حاليا تحقيقات في الهجمات الأخيرة.



وشدد المتحدث باسم الدفاع الأمريكية على أن القوات الأمريكية تعمل في العراق بدعوة من الحكومة العراقية وتتقيد بجميع القوانين والتوجيهات، علاوة على ذلك تتعاون واشنطن بشكل كامل مع التحقيق العراقي في الهجمات.



واستهدفت طائرات بدون طيار منذ أيام، قافلة للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كما استهدفت عدة هجمات مؤخرا نفذها طيران مجهول، مخازن السلاح والعتاد الحربي التابعة للجماعات المسلحة العراقية، وسط تأكيدات بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي التي تقف وراء الهجوم.

