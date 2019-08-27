الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الموافق 26 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

عالم

أمريكا تنفي تورط قواتها في قصف الحشد الشعبي بالعراق

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:16 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عمر
طباعة
نفت وزارة الدفاع الأمريكية تورط قواتها الموجودة بالعراق، في الهجوم الذي استهدف قيادات الحشد الشعبي على الحدود السورية - العراقية بطائرات دون طيار.

وقال الناطق باسم وزارة الدفاع الأمريكية "بنتاجون" جوناثان ر. هوفمان في بيان مساء اليوم الثلاثاء، إن القوات الأمريكية لم تقم بالهجوم الأخير على أي قافلة أو شنت أي هجمات ضد مخازن السلاح الموجودة في العراق، مؤكدا أن البيانات المنتشرة خلاف ذلك خاطئة ومضللة.

وأضاف البيان: "نحن نؤيد السيادة العراقية وتحدثنا مرارًا وتكرارًا عن أي أعمال محتملة من قبل أطراف خارجية تحرض على العنف في العراق، وللحكومة العراقية الحق في السيطرة على أمنها الداخلي وحماية ديمقراطيتها".

وأشارت وزارة الدفاع الأمريكية إلى السلطات العراقية تجري حاليا تحقيقات في الهجمات الأخيرة.

وشدد المتحدث باسم الدفاع الأمريكية على أن القوات الأمريكية تعمل في العراق بدعوة من الحكومة العراقية وتتقيد بجميع القوانين والتوجيهات، علاوة على ذلك تتعاون واشنطن بشكل كامل مع التحقيق العراقي في الهجمات.

واستهدفت طائرات بدون طيار منذ أيام، قافلة للحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى، كما استهدفت عدة هجمات مؤخرا نفذها طيران مجهول، مخازن السلاح والعتاد الحربي التابعة للجماعات المسلحة العراقية، وسط تأكيدات بأن دولة الاحتلال الإسرائيلي هي التي تقف وراء الهجوم.
ads

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 33 دقيقة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

منذ ساعتين و 48 دقيقة

شاهد.. رئيسة وزراء الدنمارك توجه رسالة لـ"ترامب".. والأخير يرد: "سيدة قذرة"

منذ حوالي 8 ساعات

نجل حسن حمدى يوضح حقيقة القبض على والده

منذ يوم

"الردَّاحة".. غادة عويس "لسان الجزيرة القذر" تجبر مذيعة على الاستقالة

ads

الصور

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

الأكثر قراءة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

الباز يكشف لأول مرة موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة اعتداء ضابط على معلمة في الإسماعيلية

أيام زمان

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

الصحة

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

أولى علامات سرطان البنكرياس

الرئيس نيوز

الخولي لـ"الرئيس نيوز": مؤتمر "تيكاد" فرصة أفريقيا بعد أن نهب الاستعمار مواردها

كمال: مطالب حملة "علماء غاضبون" مشروعة.. ومحاولات "الإخوان" لركوبها مرفوضة

الجيش الليبي يتهم تركيا بقتل 4 مدنيين في "الأصابعة"

"فاروق حسني يتذكر" (5- 6): أنفقت 9 ملايين على حملة "اليونسكو".. ثم اكتشفت أننا لهثنا وراء "قيمة كاذبة"

منوعات

وجه إنسان يثير القلق في القطب الجنوبي

الكلاب وسيلة جديدة لكشف السرطان

4 أنواع شاي تحارب ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

ولادة رضيع سوري بأربع عيون وفمين

كشكول

مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ

جلسة حوارية بثالث أيام منتدى "القوى الناعمة" بجامعة المنيا

637 ألف جنيه مكافآت النشر الدولي لعلوم بني سويف

جامعة الإسكندرية توافق على مقترح بشأن مشروع Hexagon

إسلام سياسي

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي

داعش يتبنى اغتيال شيخ عشيرة داخل منزله في بغداد

أردوغان يمنح دفعة جديدة من عناصر الإرهابية الجنسية التركية - خاص


زيت وسكر

للأمهات.. كيف تواجهين أعراض جدري الماء والحصبة لأطفالك

أحوال البورصة اليوم

تنفيذ 648 وحدة بـ”الإسكان الاجتماعى” .. التفاصيل!

تعرف على آخر موعد لتظلمات أصحاب البطاقات التموينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة«1»
المزيد

الثقافة

"الهجرة النبوية الشريفة" محاضرة بثقافة بورسعيد

طرح استمارات التقدم لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"

ورش فنية متنوعة للأطفال ببورسعيد

إقبال جماهيرى من أبناء دلجا فى الأسبوع الثقافى والفنى بالمنيا

صفحتنا ع الفيس بوك