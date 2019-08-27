على طريقة محمد رمضان.. آسر ياسين يروج لـ"الشايب"

نشر الفنان آسر ياسين صورة جديدة، من كواليس خضوعه لجلسة تصوير لإحدى المجلات الناطقة بالإنجليزية، والتي روج من خلالها لفيلمه الجديد "الشايب"، الذي من المنتظر عرضه قريبًا.



وظهر آسر خلال الصورة التي نشرها عبر حسابه بموقع إنستجرام، وهو عارٍ من الأعلى، وحامل روب أشبه بروب المصارعين، وهو ما يظهر به دائمًا الفنان محمد رمضان خاصة في حفلاته الغنائية.



الجدير ذكره أن فيلم "الشايب"، يضم عددا كبيرا من النجوم من ضمنهم سيد رجب، عمرو عبدالجليل، ومحمد عبدالرحمن، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج حسين المنباوي، وتجرى تحضيراته في هذه الفترة، أملًا في اللحاق بأحد المواسم السينمائية المقبلة.