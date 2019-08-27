الديهي: سعر تذكرة المترو في اليابان يعادل 30 جنيها مصريا

أجرى الإعلامي نشأت الديهي، جولة داخل شوارع اليابان، استقل خلالها مترو الأنفاق متجهًا لقلعة أوساكا.

وقال "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، إن تذكرة المترو في اليابان من أغلى دول العالم، ويبلغ سعرها 160 سنت لـ5 محطات أي ما يعادل 25-30 جنيها مصريا، معقبًا: "مفيش تذكرة واحدة لجميع المحطات".

وتابع "الديهي"، أن المواطنين في اليابان يحترمون النظام جدًا، معربًا عن دهشته من عدم وجود صراخ وضوضاء داخل المترو، مشيدًا بسلوكيات اليابانيين في الشوارع ووسائل المواصلات، رغم أنهم منتشرين بالشوارع منذ الصباح الباكر كـ "خلية نحل".