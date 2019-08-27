غدًا.. فاطمة محمد علي تشارك في عرضين مسرحيين بالمهرجان القومي

تشارك الفنانة فاطمة محمد علي بالمهرجان القومي للمسرح في دورته الـ 12 بعرضين الأول بشخصية حزينة في "الطوق والأسورة" للمخرج ناصر عبدالمنعم، والثاني شخصية زليخة في مسرحية "حدث في بلاد السعادة" للمخرج مازن الغرباوي، "غناء وتمثيل".



وقالت الفنانة فاطمة محمد علي، أن هذا الأمر أجهدها كثيرًا خاصًة أنها تواصل حاليًا البروفات النهائية مع المخرج ناصر عبدالمنعم من أجل "الطوق والأسورة"، بالتزامن مع بروفات المخرج مازن الغرباوي في مسرحية "حدث في بلاد السعادة"، مشيرة إلى أنها ستتواجد مع افتتاح كل مسرحية منذ البداية وحتى نهاية العرض، دون مراعاة لاختلاف الشخصية التي تقدمها في المسرحيتين، والتي تتطلب مكياجًا خاصًا بكل شخصية، حيث إن "حزينة" مختلفة تمامًا عن "زليخة" من حيث الشكل والمضمون.



وتعرض المسرحية الأولى "الطوق والأسورة" غدًا الأربعاء الساعة السادسة مساءً، على خشبة مسرح الغد، بمشاهدة لجنة التحكيم، والثانية "حدث في بلاد السعادة" الساعة الثامنة والنصف مساءً، على مسرح السلام، ويعاد عرض المسرحيتين يوم الخميس، في نفس التوقيت بمشاهدة لجنة التحكيم في مسرحية "حدث في بلاد السعادة" ضمن فعاليات المهرجان القومي للمسرح.



يذكر أن فاطمة محمد علي تقدمت باعتذار عن عدم التسابق في هذه الدورة من المهرجان القومي للمسرح المصري إلى الفنان أحمد عبدالعزيز رئيس المهرجان؛ وذلك لرفع الحرج عنها كعضو اللجنة العليا للمهرجان والمشرفة على المسابقة الثانية، خاصًة أنها قد حصلت علي جائزة أفضل ممثلة في هذا المهرجان عدة مرات متتالية.