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محافظات

البدء في العمل بالمدفن الصحي للمخلفات الصلبة بكفر الشيخ.. الاثنين

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أ ش أ
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صرح محافظ كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، بأن العمل بالمدفن الصحي للمخلفات الصلبة بمدينة بلطيم، بدأ اعتبارًا من يوم الاثنين المقبل الثاني من سبتمبر 2019 م.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بديوان عام المحافظة بحضور الاستشارى التنفيذى بالبرنامج ونائب رئيس فريق العمل للبرنامج الوطني بمحافظة كفرالشيخ الدكتور محمد إسماعيل، ومدير عام البيئة بالمحافظة الكيميائي فادي الشاملي، ومدير عام النظافة والتجميل بالمحافظة المهندس هشام فتحي، واستشارى البرنامج الوطنى لإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة المهندس صفوت سليمان، ومدير المكتب الفني بالمحافظة محمد رأفت.

وأكد المحافظ أنه يتم دعم تنفيذ البرنامج الوطني لإدارة المخلفات بكفر الشيخ بكل الإمكانات اللازمة، وأن المحافظة تؤدي كافة الالتزامات من جانبها في إطار كامل من التعاون مع وزارة البيئة لتعظيم الاستفادة من المخلفات، والحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وأوضح أن تطبيق منظومة النظافة يعد من الملفات المعقدة لأن مسئولية النظافة لا تقع على عاتق الدولة فقط ولكن المواطن والمجتمع المدني شريك أساسي وفاعل في تطبيق المنظومة وله دور حقيقي في الحفاظ على البيئة، وكانت محافظة كفرالشيخ أول محافظة يتم تنفيذ البرنامج بها ضمن 4 محافظات على مستوى الجمهورية.

تتضمن خطة المحافظة إنشاء 3 مصانع جديدة لتدوير القمامة بمراكز كفر الشيخ ودسوق ومطوبس، فضلًا عن تطوير مصنعي بيلا وسيدي سالم، ومدفن صحي على مساحة حوالي 91 فدانًا بشمال المحافظة، بالتعاون مع البرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة بالتعاون مع وزارة البيئة، والاتحاد الأوروبي "EU"، بنك التعمير الألماني " KFW "، ووكالة التعاون الدولي الألمانية " GIZ "، وهيئة المعونة السويسرية " SECO ".
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