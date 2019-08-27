سارة نونو تفوز بفضية السلاح بالألعاب الإفريقية

فازت اللاعبة المصرية سارة نونو بالميدالية الفضية في منافسات السلاح، لتضيف ميدالية جديدة لبعثة مصر المشاركة في الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بالمغرب.



وخسرت اللاعبة المصرية نهائي السلاح للسيدات أمام منافستها التونسية سارة بسيس المصنفة عالميا؛ لتحرز التونسية الميدالية الذهبية.



كانت المصرية ناردين إيهاب قد أحرزت الميدالية البرونزية في المنافسات نفسها، بعدما خسرت نصف النهائي أمام بطلة تونس.