جورماهيا يفسخ عقد مهاجمه صاحب الهدف التاريخي في الزمالك

أشارت تقارير صحفية إلى أن دينيس أوليتش مهاجم جورماهيا الكيني قد تم فسخ تعاقده مع ناديه.



وأوضح الصحفي الكيني بونافيس أوسانو، المهتم بالكرة الكينية والإفريقية، أن أوليتش صاحب الـ 34 عاما، قد تم فسخ التعاقد معه من جانب إدارة ناديه بسبب تكرار السلوك غير المنضبط.



وسجل أوليتش هدفا في فوز تاريخي لجورماهيا على الزمالك بنتيجة 4-2 في الجولة الأولى من دور المجموعات لبطولة الكونفيدرالية الإفريقية، علما بأن الزمالك نجح في الثأر من الفريق الكيني خلال مباراة الإياب بينهما برباعية نظيفة شهدت تألق فرجاني ساسي.



وفاز الزمالك بلقب بطولة الكونفيدرالية في نهاية المشوار بعدما فاز على نهضة بركان المغربي في المباراة النهائية بركلات الترجيح.