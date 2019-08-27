إنتر يقدم عرضا لضم أليكسيس سانشيز

تعيش الأندية الأوروبية الكبرى أيام حاسمة للغاية قبل غلق سوق الانتقالات الذي يتبقى له 5 أيام فقط على النهاية حيث تأمل الفرق في إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تدعيم صفوفها بقوة قبل نهاية الميركاتو.



وانتهى سوق انتقالات الدوري الإنجليزي منذ يوم التاسع من الشهر الجاري أي قبل بداية البطولة بيوم واحد فقط مع النظام الجديد الذي تم الاقرار به في انجلترا منذ موسمين ويثير الكثير من الجدل إلى يومنا هذا.



ولا يزال نادي انتر ميلانو الفائز يوم أمس على ليتشي برباعية نظيفة يرغب في تدعيم صفوفه بقوة من أجل المنافسة على لقبي الدوري ودوري أبطال اوروبا في الموسم الحالي مع المدرب أنتونيو كونتي.



وحسب “كالتشيو ميركاتو” لهذا اليوم فإن إنتر قدم عرض أفضل لنادي مانشستر يونايتد من أجل ضمه لعام واحد على سبيل الإعارة حيث كان من المقرر أن يدفع له 3 مليون يورو كراتب سنوي ولكن قام انتر برفع العرض إلى 5 مليون في الموسم.



ويريد نادي مانشستر يونايتد التأكد من إصابة أنتوني مارسيال الذي لو كانت إصابته طويلة الأمد سيتم الإبقاء على سانشيز هذا الموسم على أن يرحل في الموسم المقبل أو في الشتاء.