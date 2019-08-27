"القناة المُدلسة".. الجزيرة تواصل "الفبركة" للوقيعة بين الإمارات والسعودية

عرضت قناة مداد نيوز السعودية، مقطع فيديو يسلط الضوء على فبركة قناة الجزيرة القطرية لضرب التحالف العربي في اليمن.

وكشف الفيديو أن قناة الجزيرة القطرية استضافت شخصا سمى نفسه الإعلامي أنيس منصور يدّعي أنه مستشار إعلامية للسفارة اليمنية بالرياض الذي حمل خلال لقائه مسئولية ما يحدث في اليمن لدولة الإمارات، في محاولة من قناة الجزيرة الوقيعة بين السعودية والإمارات.

وأصدرت السفارة اليمنية في الرياض بيانا تكشف فيه أن أنيس منصور لم يحمل صفة مستشارا بالسفارة وأنه لم يعمل بصفة وظيفته في السفارة منذ مايو الماضي، والتي كانت مساعدا للمستشار الإعلامي عارف أبو حاتم لمدة لمدة سنتين قبل أن يتركها منذ 3 أشهر.