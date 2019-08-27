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رياضة

ماتيوس: ليفاندوفسكي أفضل مهاجم في العالم

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 08:01 م
لوثار ماتيوس
لوثار ماتيوس
وكالات
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أكد النجم الألماني المعتزل لوثار ماتيوس أسطورة نادي بايرن ميونخ، أن اللاعب البولندي روبرت ليفاندوفسكي هداف الفريق البافاري هو أفضل مهاجم في العالم والأكثر تكاملًا بمركزه، وذلك بعد الهاتريك الذي سجله ضد شالكه.

وفاز نادي بايرن ميونخ ضد نادي شالكه مساء يوم السبت الماضي بنتيجة ٣-٠، ضمن الجولة الثانية من بطولة الدوري الألماني الدرجة الأولى بوندسليجا، على ملعب فيليتنس أرينا معقل الفريق الأزرق، وهي المباراة التي شهدت تسجيل ليفاندوفسكي ثلاثية "هاتريك".

وكتب لوثار ماتيوس في عمود بشبكة "سكاي سبورت" النسخة الألمانية قائلًا: روبرت ليفاندوفسكي لا يحصل على ما يستحق من بايرن ميونخ، فهو يستحق التقدير ماديًا لأنه يشارك في ٩٦% من مباريات الفريق وهو ما يؤكد على أهميته الكبيرة.

وأضاف: "ليفاندوفسكي يشارك في عدد كبير للغاية من مباريات بايرن ميونخ، وبصرف النظر عن أهدافه الحاسمة والرائعة، فهو يستحق من النادي البافاري راتبا أعلى؛ نظرًا لكثرة مشاركاته مقارنة بلاعبين آخرين لا يشاركوا سوى ٥٠% من مباريات أنديتهم، وبكل تأكيد هو المهاجم الأفضل والأكثر تكاملًا في العالم بالنسبة لي".
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