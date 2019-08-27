ليفربول يعتزم تجديد عقد ماتيب

قالت وسائل الإعلام الإنجليزية مساء اليوم، إن هناك سعادة كبيرة داخل ليفربول تجاه العمل الذي يقوم به المدافع الكاميروني جويل ماتيب مؤخرًا.



وذكرت صحيفة "ليفربول إيكو" الإنجليزية أن جويل ماتيب الذي كان أحد أوائل صفقات يورجن كلوب مع ليفربول تحول الآن إلى عنصر رئيسي داخل كتيبة المدرب الألماني.



وأشارت الصحيفة الإنجليزية ليفربول قام بعمل ممتاز عندما نجح بالتعاقد مع جويل ماتيب الذي انتقل إلى صفوف اردز، قادمًا من شالكه الألماني بدون أى مقابل في صفقة مجانية صيف عام 2016.



وأفادت الصحيفة التي تصدر من داخل مدينة ليفربول، أن هناك إتجاها قويا داخل إدارة ليفربول بقائدة المدير الرياضي مايكل ادواردز وبموافقة المدرب الألماني يورجن كلوب؛ لتجديد عقد جويل ماتيب الحالي للإبقاء عليه لفترة طويلة داخل ملعب أنفيلد.