وجه إنسان يثير القلق في القطب الجنوبي

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تم التقاطها من الأقمار الصناعية لشكل غير مألوف من القطب الجنوبي.



الصورة التي تم تداولها وظهرت على برنامج الخرائط (جوجل إرث بلانيت) تظهر وجه إنسان بملامح عريضة حيث تظهر خطوط عريضة للعينين والأنف والشفتين بشكل واضح.



وعلق الكثيرون على أن الطبيعة يمكنها أن تخلق رسوما أفضل من أي فنان، بمساعدة الرياح.



في الوقت الذي رآه آخرون بأنه كلوحة لإنسان من "الفايكينج"، حيث قال بعضهم بوجود خوذة معدنية كتلك التي كانت تستخدم في العصور الوسطى في المناطق الإسكندنافية وقال بعضهم بأن اللوحة تشكلت على أنقاض حضارة قديمة.