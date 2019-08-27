ريال مدريد يخطط لخطف نيمار في اللحظات الأخيرة

كشفت تقارير صحفية إسبانية عن أن نادي ريال مدريد الإسباني يتابع عن كثب المفاوضات الجارية بين نادي برشلونة الإسباني ونظيره باريس سان جيرمان الفرنسي بشأن التعاقد مع نيمار دا سيلفا.



واجتمع مسئولو البارسا اليوم مع نظرائهم في النادي الباريسي لمناقشة الصيغة المثالية لعودة الدولي البرازيلي إلى كامب نو خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية، ولكن الاجتماع انتهى دون التوصل إلى اتفاق.



البلوجرانا عرض دفع مبلغ 170 مليون يورو على دفعتين، بينما يرغب نادي العاصمة الفرنسية في الحصول على 100 مليون يورو "كاش"، بالإضافة إلى خدمات عثمان ديمبلي ونيلسون سيميدو.



صحيفة آس الإسبانية ذكرت أنه على الرغم من أن نيمار ليس هدفًا رئيسيًا بالنسبة للوس بلانكوس، فإن هناك مبعوثا من جانب النادي الملكي في باريس منذ يوم الإثنين، للانقضاض على اللاعب البالغ من العمر 27 عامًا في حال كانت هناك فرصة.