الثلاثاء 27 أغسطس 2019 الموافق 26 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

محافظات

بعد فندق الكلاب.. فندق لاستضافة القطط بالغردقة (صور)

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:55 م
صوره من الحدث
صوره من الحدث
كتب -علي عواد
طباعة
لم تكن واقعة افتتاح "فندق الكلاب" بالغردقة هي الأخيرة لاستضافة الحيوانات الأليفة بالمدينة السياحية، ليخرج فندق خاص بسائحة ألمانية الجنسية لاستقبال "القطط فقط"، وتوفير إقامتها ببرامج فاخرة، من استجمام ولعب نهارًا وهدوء واسترخاء ليلًا على أضواءٍ خافتة وموسيقى كلاسيكية تناسبها.

حيث يستقبل الفندق القطط من السياح لتوفير عناء رعايتها لها خلال فترة استجمامهم أثناء زيارة الغردقة، ليحل الفندق محل الأسرة التي تعول الحيوان الأليف وتوفير كل احتياجاته.

وقالت "أليكساندرا"، ألمانية الجنسية ومسئولة الفندق، إنه الأول من نوعه لاستضافة القطط، ويعمل منذ فترة طويلة بمدينة الغردقة، حيث يعمل على استقبال القطط مع الوافدين من الجنسيات المختلفة، مشيرًة إلى أن الفندق أو بالمعنى الأوضح مقر استضافة القطط مجهز بكل أدوات الوقاية والترفيه، حيث يتم توفير سرير لكل قط، وسفرة خاصة مخصصة للأكل، وألعاب ترفيه، وحمام مجهز بكل أنواع الكريمات الطبية للاستحمام.

وأضافت أليكساندرا، أن الفندق يسكنه 48 قطا وقطة بأنواع مختلفة من السلالات، يتواجد منها عدد والباقي خارج مقر الضيافة، لدواعي سفرها مع أصحابها خلال الإجازات، ولفتت إلى أن هناك موعدا معينا يمكن لأصحاب القطط زيارة حيواناتهم بالمكان وهو من الـ9 صباحًا حتى الـ5 مساءً وبعدها تمنع زيارتهم.

وأكدت أن هناك إشرافا طبيا بيطريا، وتوفير الأمصال الطبية للكشف والوقاية الخاصة بالقطط، قائلةً: "القطط حيوان لطيف يحتاج رعاية خاصة واهتمام زائد".

من جانبه قال إبراهيم محمود أحمد، صاحب قط مقيم بالفندق، إنه يتعامل مع الفندق منذ فترة طويلة، ولديه القطة الخاصة به هناك، مشيرًا إلى أن تكلفة إقامة القطة في الشهر مبلغ 2000 جنيه مصري.
ads

موضوعات متعلقة

منذ يوم

"الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد صيدليات "19011"

منذ حوالي 9 ساعات

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

منذ حوالي 3 ساعات

السيسى يجدد تعيين شريف سيف الدين رئيسًا لهيئة الرقابة الإدارية

منذ يوم

صاحب صيدليات العزبي يكشف حقيقة تدخل الدولة لسحب تراخيصه وشطبه

ads

الصور

image description

"فريق الخير" أول فريق لقصار القامة في مصر (صور)

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

الأكثر قراءة

على طريقة "التجربة الدنماركية".. موقع إباحي على شاشة عرض في حفل بجامعة الأزهر

القبض على صاحب سلسلة مطاعم "مؤمن" في كمين بالشروق

الباز يكشف لأول مرة موعد افتتاح المتحف المصري الكبير

حقيقة اعتداء ضابط على معلمة في الإسماعيلية

أيام زمان

"الحاسة السادسة".. أنقذت إسماعيل ياسين من مجزرة ثأرية بإعجوبة

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

الصحة

تعرف على أسباب قرحة الفم وطرق علاجها

لاصق جلدي جديد من أدوية السرطان

العلماء يكشفون «أسوأ» فصيلة دم

مرضى السكري أكثر عرضة للإصابة بالسرطان

الرئيس نيوز

بعد واقعة "الموقع الإباحي".. متحدث جامعة الأزهر يفجر مفاجأة

الخولي لـ"الرئيس نيوز": مؤتمر "تيكاد" فرصة أفريقيا بعد أن نهب الاستعمار مواردها

كمال: مطالب حملة "علماء غاضبون" مشروعة.. ومحاولات "الإخوان" لركوبها مرفوضة

الجيش الليبي يتهم تركيا بقتل 4 مدنيين في "الأصابعة"

منوعات

وجه إنسان يثير القلق في القطب الجنوبي

الكلاب وسيلة جديدة لكشف السرطان

4 أنواع شاي تحارب ارتفاع ضغط الدم.. تعرف عليها

ولادة رضيع سوري بأربع عيون وفمين

كشكول

محافظ الغربية يوجه بالانتهاء من استعدادات العام الدراسي الجديد

مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة كفر الشيخ

جلسة حوارية بثالث أيام منتدى "القوى الناعمة" بجامعة المنيا

637 ألف جنيه مكافآت النشر الدولي لعلوم بني سويف

إسلام سياسي

تجديد حبس علا القرضاوي 15 يوما بتهمة تمويل الإرهاب

السعودية تجدد دعوة "الحوار اليمني" والتوحد ضد إرهاب الحوثي

داعش يتبنى اغتيال شيخ عشيرة داخل منزله في بغداد

أردوغان يمنح دفعة جديدة من عناصر الإرهابية الجنسية التركية - خاص


زيت وسكر

للأمهات.. كيف تواجهين أعراض جدري الماء والحصبة لأطفالك

أحوال البورصة اليوم

تنفيذ 648 وحدة بـ”الإسكان الاجتماعى” .. التفاصيل!

تعرف على آخر موعد لتظلمات أصحاب البطاقات التموينية

مقالات الرأي
ماجد حبته
تيكاد 7.. نحن واليابان
د.مينا بديع عبدالملك
انتخاب أسقف الإسكندرية
القس. رفعت فكرى
زجاج النافذة
ثروت الخرباوي
أسد القضاة«1»
المزيد

الثقافة

"الهجرة النبوية الشريفة" محاضرة بثقافة بورسعيد

طرح استمارات التقدم لورشة مسرح الشباب "ابدأ حلمك"

ورش فنية متنوعة للأطفال ببورسعيد

إقبال جماهيرى من أبناء دلجا فى الأسبوع الثقافى والفنى بالمنيا

صفحتنا ع الفيس بوك