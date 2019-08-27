بليندا تتقدم في بطولة أمريكا المفتوحة

لحقت لاعبة التنس السويسرية بليندا بنشيتش، بقافلة المتأهلات للدور الثاني في بطولة أمريكا المفتوحة، بفوزها على ماندي مينيلا لاعبة لوكسمبورج بنتيجة 6-3 و6-2، اليوم الثلاثاء، في الدور الأول للبطولة.



ولم تجد بينشيتش صعوبة كبيرة في الفوز على منافستها والتأهل للدور الثاني الذي تلتقي فيه مع أليز كورنيه، التي تأهلت لنفس الدور بالفوز على جيسيكا بيجولا بنتيجة 6-2 و6-3.