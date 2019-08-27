تعرف على تفاصيل برنامج "ميمو روما" للطبخ الجديد

يطلق الشيف المصري الإيطالي مسعد محمد للو، الشهير بـ"ميمو روما" برنامجه الجديد للطهي، غدا الأربعاء، وذلك على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك".



وقال ميمو روما، إن البرنامج الجديد يعرف باسم "مطبخ إيطالي بروح مصرية"، وتم تصويره بالكامل في العاصمة الإيطالية روما.



وأوضح الشيف المصري الإيطالي، أن فكرة البرنامج لا تعتمد على عمل وصفات في المطبخ الإيطالي فقط، وإنما يتناول الجانب الاجتماعي، حيث تم تصوير كل حلقة في أحد منازل الإيطاليين، إلى الجانب التاريخي، حيث يتناول البرنامج تاريخ ساحات روما المختلفة.



ووجه ميمو روما الشكر للمخرج أحمد الجزار الذي تولى إخراج البرنامج، نظرا للمجهود الضخم الذي بذله في تصوير حلقات البرنامج الصعبة، والتي ستكون مفاجأة لكل الجماهير.