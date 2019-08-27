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عالم

المملكة تكشف هوية "المنتدى السنوي للإعلام السعودي"

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:49 م
هيئة الصحفيين السعوديين
هيئة الصحفيين السعوديين
عمرو رشدى
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أزاحت هيئة الصحفيين السعوديين اليوم، الستار عن الهوية النهائية لمنتدى الإعلام السعودي، وجائزة الإعلام السعودي، والموقع الإلكتروني، وحسابات مواقع التواصل الاجتماعي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد في مقر الهيئة بحضور رئيس مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين خالد المالك وعضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي محمد فهد الحارثي.

وأوضح المالك أن منتدى الإعلام السعودي حدث إعلامي مهم لإبراز مكانة المملكة العربية السعودية العالمية وتوضيح معالم المتغيرات الحاصلة فيها، والتعريف بمكتسباتها الوطنية وبناء صورة ذهنية جديدة عنها أمام المؤثرين في صناعة الإعلام العالمي.

وأوضح أن المنتدى الذي ستنطلق فعالياته تحت شعار "صناعة الإعلام الفرص والتحديات" في 27 نوفمبر المقبل على مدى يومين متتاليين في مدينة الرياض بحضور أكثر من ألف إعلامي محليًا وعربيًا ودوليًا؛ يهدف إلى إثراء النقاش وتبادل الآراء والتجارب حول صناعة الإعلام، بالإضافة إلى الحوار مع الآخر وفهم التجارب العالمية والإقليمية، مشيرًا إلى أن المنتدى سيكون تظاهرة سنوية ترسخ أسم الرياض كعاصمة إعلامية للعالم العربي وقيادية في الساحة السياسية والاقتصادية على مستوى العالم.

وفيما يتعلق بجائزة الإعلام السعودي في نسختها الأولى أوضح المالك أن الجائزة تهدف إلى بث روح المنافسة وتحفيز الإبداع المهني في الإعلام، مشيرًا إلى أن هذه الجائزة ستسهم في تشجيع الأعمال الإعلامية المهنية المتميزة والمبدعة على صعيد الإعلام السعودي أو المؤسسات الإعلامية التي لديها تمثيل في المملكة.

ومن المقرر أن يتم فتح باب التقديم على فروع الجائزة المختلفة من اليوم الثلاثاء 27 أغسطس حتى نهاية شهر سبتمبر المقبل، على أن تخضع جميع الأعمال المرشحة للجائزة لعملية التحكيم من متخصصين في كل فئة، وسوف يتم الإعلان عن أسماء الفائزين في حفل العشاء الذي سيقام في 27 نوفمبر ضمن فعاليات منتدى الإعلام السعودي.

وتضم الجائزة في فرع الصحافة فئات (الصحافة السياسية، الصحافة الاجتماعية، الصحافة الثقافية، الصحافة الاقتصادية، الصحافة الاستقصائية، الصحافة الرياضية، صحافة الصورة وصحافة الرسم الكاريكاتيري) والمنشورة محتواها سواء في الصحف الورقية أو الصحف الالكترونية السعودية، إلى جانب جائزة فئة كاتب العامود الصحفي في فرع الصحافة سيتم منحها من قبل هيئة الجائزة وفق معايير مهنية، بينما يضم فرع الإنتاج المرئي فئات (التقرير المصور، الحوار) وفرع الإنتاج المسموع يضم فئة (الحوار الجماهيري).

من جانبه قال عضو مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين رئيس منتدى وجائزة الإعلام السعودي، إن المنتدى متاح للجميع التسجيل فيه من خلال الموقع الإلكتروني لمنتدى الإعلام السعودي، وسيشارك فيه نحو 60 متحدثًا من المملكة ودول العالم، من أبرز صناع الإعلام على المستوى المحلي والدولي، سيناقشون واقع وقضايا صناعة الإعلام العربي والعالمي وتحدياته المؤثرة فيه، وصناعة وتشكيل الرأي العام.
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