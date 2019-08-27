الكلاب وسيلة جديدة لكشف السرطان

أفادت صحيفة Daily Mirror أن امرأتين اكتشفتا إصابتهما بالسرطان بفضل كلبيهما اللذين تمكنا من اكتشاف المرض بالرائحة.



وتشير الصحيفة إلى أن المواطنة إما سميث من سكان لندن اشترت لأطفالها جروًا من نوع ستافوردشاير بول تيرير وأطلقوا عليه اسم تشارلي، بعد بضعة أشهر على شراء الجرو، تغير سلوكه بشكل غريب، حيث بدأ يقفز ويشم الثدي الأيمن للمرأة، واعتقدت المرأة في البداية أن رائحة الطعام تفوح من ملابسها، فغيرتها، ولكن الجرو تشارلي استمر في سلوكه الغريب وبعد أشهر بدأ يعوي أيضا.



اعتقدت المرأة أنه يريد أن يبلغها بشيء ما. لمست سميث ثديها الأيمن واكتشفت وجود مكان صلب فيه. قررت سميث مراجعة الأطباء الذين شخصوا إصابتها بسرطان الثدي، وتمت معالجة المرأة بنجاح، وأشار الأطباء إلى أنها جاءت في الوقت المناسب وإلا كانت العواقب وخيمة.



من جانبها تقول الدكتورة كلير غيست، إن كلبها "ديزي" وهو من نوع لابرادور، ساعدها في تشخيص أكثر من 550 إصابة بالسرطان في إطار البرنامج الخيري- الكلاب الطبية.



لذلك قررت إنشاء مشروع خيري، بعد أن اكتشف "ديزي" إصابتها بالسرطان. حينما كانت تعمل كطبيبة نفسية مختصة بدراسة العلاقة المتبادلة بين الناس والكلاب.



وقد لاحظت كلير غيست أن سلوك كلبها تغير ويحاول دائما وضع مخالبه على صدرها، وبعد الفحوص التي أجرتها في المستشفى، اتضح أنها مصابة بسرطان الثدي في مرحلة مبكرة.