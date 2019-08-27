الكويت توقف مصريًا اعتدى على المارة بساطور

أوقفت السلطات الأمنية الكويتية، اليوم، مصريا اعتدى على المارة في أحد شوارع محافظة حولي بساطور.



وأوضح مصدر أمني كويتي أن بلاغًا ورد إلى غرفة عمليات وزارة الداخلية يفيد بوجود مشاجرة في شارع ابن خلدون في منطقة حولي، فانتقلت دوريات الأمن إلى موقع البلاغ، واكتشف عناصرها غياب المشاجرة، وضبطوا شخصًا واحدًا بحالة هستيرية يحمل في يده ساطور ويعمد إلى التهجّم على المارة في الشارع.



وسيطرت قوات الأمن على الرجل (34 عاما) واتضح أنه أصاب نفسه بجرح قطعي، نقل على إثره إلى مستشفى مبارك لتلقي العلاج، من قبل قوات الأمن.



وتقدّم ثلاثة أشخاص ببلاغات للأمن بأنهم تعرضوا للهجوم من قبل الموقوف وسجّلوا بحقه قضايا.