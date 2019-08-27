الغربية: تكليف الجهات المعنية بالانتهاء من الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي

وجه محافظ الغربية، بضرورة الانتهاء من كافة الاستعدادات لاستقبال العام الدراسي الجديد.



وطالب المحافظ، خلال رئاسته جلسة المجلس التنفيذي للمحافظة اليوم الثلاثاء، هيئة الأبنية التعليمية، وشركة الكهرباء بالانتهاء من عمليات إيصال التيار الكهربائي بالمدارس التي تعاني من انقطاع التيار، وبذلك تكون "27" مدرسة جديدة جاهزة للافتتاح مع بداية العام الدراسي، مما يسهم في تقليل كثافة أعداد الطلاب داخل الفصول الدراسية، والانتهاء من توزيع الأطقم التعليمية على هذه المدارس لتشغيلها بطاقة كاملة.



وشدد المحافظ على إزالة كافة المعوقات أمام تنفيذ مشروعات المنطقة "اللوجستية" بمدينة طنطا، والانتهاء من كافة الأعمال المتعلقة بها، وفق الاتفاقات السابقة وخاصة قبيل الافتتاح التجريبي لـ"مول طنطا" التجاري.



وأصدر المحافظ توجيهاته بالعمل على توفير مناخ ملائم للعملية التعليمية من كافة أوجهها، لافتا إلى أنه سيتم افتتاح معارض "أهلًا مدارس" بمدينتي طنطا والمحلة الكبرى، حيث تعرض كافة الأدوات المدرسية بأسعار تنافسية تناسب جميع الفئات.