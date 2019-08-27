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محافظات

جامعة كفر الشيخ تحدد مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 07:43 م
رئيس جامعة كفر الشيخ
رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوق
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قال رئيس جامعة كفر الشيخ الدكتور عبد الرازق دسوق إنه تم مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة لعام 2019 - 2020، والملتحقين بكليات الجامعة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد، حيث سيبدأ الكشف الطبي الاثنين المقبل.

وأضاف دسوق - في بيان اليوم الثلاثاء- أن جميع الخطوات التي يتبعها الطالب والجدول الزمني لجميع كليات الجامعة يوجد على موقع الجامعة، حيث يبدأ العمل في 9 صباحًا في مدرج فؤاد بدر، ويتم توقيع الكشف الطبي على الطلاب الجدد بمقر إدارة الشؤون الطبية في الجامعة.

ووجه بضرورة توفير سبل الراحة للطلاب الجدد وتقديم التسهيلات الممكنة لهم، مشيرًا إلى إنشاء ملف صحي للطلاب الجدد طوال سنوات الدراسة، منوهًا أنه على الطلاب المتقدمين للكشف إبراز إثبات الشخصية، وإحضار صورة من استمارة النجاح بالثانوية العامة وصورة شخصية حديثة، فضلًا عن استمارة الكشف المطبوعة من الكلية المرشح لها.

وأوضح أن مواعيد الكشف الطبي جاءت كالتالي: (الاثنين المقبل لطلاب كليتي التجارة "انتظام" والزراعة - الثلاثاء الموافق 3 سبتمبر لطالبات تجارة "انتظام وانتساب موجه" وزراعة - الأربعاء الموافق 4 سبتمبر لطلاب تربية "عام - أساسي - رياضيات" وتجارة انتساب موجه وذكاء اصطناعي - والخميس الموافق 5 سبتمبر لطالبات تربية عام ورياضة، والطب البيطري).

وتم تخصيص الأحد الموافق 8 سبتمبر لطلاب آداب انتظام وانتساب موجه، والحاسبات والمعلومات وتمريض، والاثنين الموافق 9 سبتمبر لطالبات آداب انتظام وانتساب موجه والحاسبات والمعلومات، والثلاثاء الموافق 10 سبتمبر لطلاب هندسة وألسن وثروة سمكية، والأربعاء الموافق 11 سبتمبر لطالبات معهد فني تمريض وتربية رياضية وثروة سمكية وألسن، والخميس الموافق 12 سبتمبر لطلاب الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والطب البيطري والتربية النوعية (عام – فنية – موسيقية).

كما تم تخصيص السبت الموافق 14 سبتمبر لطالبات الطب البشري وطب الأسنان والصيدلة والتربية النوعية (عام – فنية – موسيقية)، والأحد الموافق 15 سبتمبر لطلاب العلوم والعلاج الطبيعي والتربية الرياضية ومعهد فني تمريض، والاثنين الموافق 16 سبتمبر لطالبات علوم وعلاج طبيعي وذكاء اصطناعي، والثلاثاء الموافق 17 سبتمبر لطالبات هندسة وتربية "أساسي – طفولة " وتمريض، والأربعاء الموافق 18 سبتمبر لتخلفات طلاب جميع الكليات، والخميس الموافق 19 سبتمبر لتخلفات طالبات جميع الكليات.
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