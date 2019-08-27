شروق وفا تحصل على ذهبية فردى الشطرنج السريع للسيدات

نجحت شروق وفا في إضافة ميدالية ذهبية جديدة للبعثة المصرية المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



وفازت شروق وفا بالميدالية الذهبية في منافسات الشطرنج السريع "سيدات" المقامة بمدينة كازابلانكا.



وكان المصري أحمد عدلي لاعب المنتخب نجح في الفوز بالميدالية الذهبية في المنافسات نفسها للرجال.