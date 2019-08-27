تحذيرات أمريكية جديدة من قراصنة النظام القطري

أكد تقرير بثته فضائية "مباشر قطر"، أن التحذيرات الدولية تتواصل من إرهاب النظام القطري العابر للقارات، بعدما أيقنت الدول الغربية أن غضها الطرف عن إثارة نظام تميم للفتن ونشره الإرهاب في الشرق الأوسط سيصيب بلادهم لا محالة.



ولفت التقرير إلى أن الباحثة الأمريكية إرييل ديفيدسون أعدت تقريرا نشر عبر موقع "ذا فيدراليست"، تناولت فيه كيف خططت المافيا القطرية عبر أذرعها الإعلامية لمهاجمة رجل الأعمال الأمريكي إليوت برويدي، موضحة أن قضية برويدي تسلط الضوء على المدى الذي يمكن أن تذهب إليه أذرع الشر للنظام القطري داخل المجتمع الأمريكي.



وقالت الباحثة الأمريكية، خلال تقريرها، إن برويدي على مدار العقدين الماضيين كان بين من حذروا من تهديدات الإسلام السياسي ومخرجاته الإرهابية، فكان هدفا للنظام المغتصب لحكم الدوحة، حيث خطط حملة لتشويهه، عبر القرصنة على البريد الإلكتروني لرجل الأعمال الأمريكي وزوجته ومساعده.



ورأت ديفيدسون، أنه رغم أن برويدي ليس معروفا للكثيرين خارج الدوائر السياسية، تعتبر قصته إنذارا بشأن قدرة تأثر وسائل الإعلام بالعملاء الأجانب، خاصة بالنظر إلى عدد المقالات التي نشرتها صحيفة نيويورك تايمز الموالية للمافيا القطرية، فسخرت كتابها ليهاجموا بشغف المتبرع الجمهوري السابق، المعروف وسط الدوائر السياسية منذ أكثر من عشرين عاما.



