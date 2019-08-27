الأهلى يستأنف تدريباته استعدادا لمواجهة بطل غينيا الاستوائية بـ"أبطال أفريقيا"

استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مرانه، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بمقر النادي في الجزيرة، بعد انتهاء فترة الراحة التي حصل عليها عقب مواجهة «اطلع بره» في إياب دور الـ64 بدوري أبطال أفريقيا، والتي حسمها الفريق بتسعة أهداف دون رد.



وعقد محمد يوسف، المدير الفني المؤقت للأهلي، محاضرة نظرية مع اللاعبين قبل انطلاق المران، في بداية التحضير لمواجهة كانو سبورت، بطل غينيا الاستوائية، في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا، حث فيها اللاعبين على التركيز خلال التدريبات للاستمرار في تحقيق الانتصارات بالبطولة الإفريقية.



واشتمل مران الفريق، اليوم، على جانب بدني، وفقرة خاصة بالجانب الفني، بينما خاض محمد محمود تدريباتٍ منفردةً، تحت إشراف طارق عبدالعزيز، أخصائي التأهيل بالنادي، وقام اللاعب بتنفيذ البرنامج الذي يخضع له لتجهيزه للمشاركة الجماعية بعد تعافيه من الإصابة.



وأدى شريف إكرامي، حارس مرمى الأهلي تدريبات قوية منفردة تحت إشراف طارق سليمان، مدرب الحراس، وذلك قبل انطلاق مران الفريق اشتملت على جانب بدني قبل مشاركته في التدريب الجماعي، وذلك ضمن المرحلة الأخيرة من برنامج تجهيز الحارس للمشاركة الجماعية.



كما أدى رمضان صبحي، لاعب الفريق الأول تدريبات منفردة، تضمنت تدريبات استشفائية، وفقًا للبرنامج الذي أعده الجهاز الفني لتخفيف الحمل البدني على بعض اللاعبين الذين شاركوا في المباريات الرسمية خلال الفترة الماضية.