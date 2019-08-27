محمد فياض: التعليم في مصر يُدار بعقلية تجارية.. والبحث العلمي يساوي "صفر"



صاغ القدر للعالم المصري محمد فياض أستاذ البرمجيات بجامعة "سان خوسيه" بكاليفورنيا، تجربة ملهمة وثرية، لو سبح بخياله في تفاصيلها قبل حدوثها لما حلم أن تصل الأمور لما هي عليه الآن.



من إحدى قرى السنبلاوين بمحافظ الدقهلية انطلق "فياض" وفي القاهرة استقر قليلا في رحلة طلب العلم، قبل أن ينطلق قطار الكفاح نحو بلاد الرافدين في محطة ظنها ستكون مستقره ومستودعه، فإذا به يحمل حقائبه صوب بلاد "العم سام" في رحلة البحث عن اختراق المجهول.



عن مشاريع "فياض" العلمية والعملية، ورؤيته وأطروحته لتطوير البحث العلمي وتحسين جودة التعليم يدور حوار "الدستور" مع صاحب مشروع "هندسة اللغة"، شارحا تفاصيل ذلك المشروع الضخم، مبينا سر ارتباطه وعدم انقطاعه عن مصر في أي فترة من حياته؛ بالإضافة إلى الحديث عن بعض الزوايا الإنسانية في حياته، وغيرها من الموضوعات، وإلى نص الحوار..

◘ بداية.. ولمن لا يعرف.. ماذا تحمل البطاقة الشخصية للعالم المصري محمد فياض من بيانات؟



- أنا من مواليد مدينة السنبلاوين محافظة الدقهلية؛ لأسرة كبيرة القيمة والعدد؛ فترتيبي بين الأخوة كان التاسع لأب رزقه الله بستة عشر ابنا من زيجاته الثلاثة، وكان قدري أن أكون ثاني أبنائه الذكور، لكني كنت الأقرب لقلبه وعقله، لذا فهو كان مشاركا لي في كافة خطواتي العملية، ومساهما في اختياراتي الحياتية والإنسانية بصورة كبيرة، وهو وحده من قرر التحاقي بكلية الزراعة جامعة القاهرة، بالرغم من كوني قبلها كنت قد حسمت أمري واتخذت قراري بالانضمام لكلية الهندسة جامعة المنصورة، لكن فرمان الوالد قضي أمرا كان مفعولًا.



◘ لكن كيف جرت في النهر مياه كثيرة غيرت مسار حياتك من مجرد خريج حاصل على بكالوريوس زراعة إلى أستاذ للبرمجيات في أعرق الجامعات الأمريكية؟



- كنت متفوقا في الدراسة وحصدت في سنواتي الثلاث الأولى بالجامعة تقدير "جيد جدا"، لكن في السنة النهائية من الدراسة، حصد أحد الزملاء غير النابهين الذي تجمعه صلة القرابة مع أحد القيادات تقدير امتياز، ليتم تعيينه معيدا بدلا عني، وكان نصيبي أن يتم تعييني في أحد الجمعيات الزراعية في مسقط رأسي "السنبلاوين"، وعندها وجدت أشياء لم أسمع بها من قبل، فحزمت حقائبي صوب بلاد الرافدين "العراق".



في العراق كانت كل الأمور سلسلة ويسيرة، وجدت نفسي أترقى في السلم الوظيفي، حتى وصلت أعلى المراتب، وصارت الأمور على حالها المشجع؛ حتى اتخذ "السادات" قراره بتوقيع اتفاقية السلام "كامب ديفيد" مع إسرائيل، حينها طالبوني بالخروج ومهاجمة الرئيس الراحل وقراراته، لكني فرضت طلبهم متخلقا بعض الحجج والأعذار، لكني أساءني حينها بعض الإهانات التي تعرض لها المصريين وقتها، وبدت لي "العراق" أشبه بسجن كبير، وعندها قررت الهجرة لأمريكا بحثا عن العلم.



عندما وضعت أقدامي هناك في الولايات المتحدة الأمريكية، نزلت بمدينة "منيا بولس" في ولاية "مينيسوتا"، وكنت أعاني من صعوبات جمة في اللغة، ورفض المسئول عن كلية الزراعة هناك التحاقي معه بالقسم، ووجهني نحو الالتحاق بقسم البرمجيات، وقتها كان هذا العلم صاعدا بقوة، فاتحًا أبوابه أمام الجميع، وبالفعل تم قبولي به، لأبدأ نقطة انطلاق جديدة في حياتي.



لكن وسط هذا التحول الرهيب حدثت قصص كفاح رهيبة تجاوزتها بالصبر الكبير، فقد اضطررت ذات أيام أن أعمل "طباخا" للحصول على أموال تكفيني للمعيشة والدراسة.



◘ حدثني باستفاضة عن مشروع "هندسة اللغة" الذي يقترن ذكره دوما باسمك؟



- هذا المشروع استمده من الآية القرآنية الكريمة التي تقول "وعلم آدم الأسماء كلها"؛ فالأسماء في اللغة تبقى دائما أهم من الأفعال، وهو علم قديم يعود الفضل في ابتكاره إلى العالم التاريخي "الخوارزمي".



وهذا العلم مرتبط بعالم "السوفت وير"؛ وبدأ الجميع يعطيه اهتمام خاص، وخصوصا في عالم "البزنس" لكنه علم متغير وغير ثابت؛ ففي كل يوم هناك جديد يفاجئنا به، فهو قادر على تقديم نظام ذكي يسهل من أداء تلك المهام الوظيفية عن طريق أجندة لها سلوكيات هندسية وعلامات جودة.

◘ وهل ذلك المشروع يمثل حالة عالمية.. أم أنك فقط تريد تطبيقه وتفعليه في مصر؟



- بالطبع هذا المشروع حالة عالمية؛ لأن لغة الكون بأسره مرتبط به، وهذا المشروع له فوائد كبيرة وانعكاسات على حياة الأفراد، فأهم مايميزه هو قدرته على ضبط المصطلحات والمعاملات، فمعظم العلوم مرتبطة بما يعرف بفن التجريب؛ فالكلمة ثابتة ولا يمكن أن يكون لها مترادفات، لأن معنى وجود مترادف يؤدي لحدوث اختلالات كبيرة.



◘ وماذا تحقق حتى الآن من خطوات تخص ذلك المشروع؟



- قطعنا خطوات كبيرة فيه، ولدي الآن العديد من العروض لتنفيذه في أمريكا وبعض الدول الآسيوية، فهؤلاء لديهم اهتمام شديد بفكرة اللغة، وهؤلاء على استعداد لصرف الملايين على لغتهم، فهم يرونها "تانك" العلم بأكمله.



◘ الآن التعليم المصري الجامعي والأساسي تحولا إلى متهمين لا يجدا من يدافع عنهما.. فماذا تؤيد دعوات الاتهام تلك أم أنهما مجني عليهما؟



- زيادة عدد الطلاب في الجامعات بالصورة الحالية، قلل من الفرصة في تلقي تعليم جيد يناسب الخريجين في سوق العمل، خلال فترة الستينات كان التعليم المصري مزدهرا بقوة، بل الحياة بأكملها كانت هادئة وهانئة، وكان للمدرس المصري هيبته وقيمته، وكثيرا منهم كانوا لنا خير القدوة ونعم المثل.



الآن؛ التعليم بأكمله يُدار بعقلية تجارية، ولم يعد هناك فارق بين التعليم الحكومي ونظيره الخاص، ويؤسفني أن أقول بأن كافة الجامعات الخاصة الموجودة في مصر عدا القليل منها عبارة عن نصب واحتيال.



والدليل على كلامي هذا أن معظم خريجيها عاطل عن العمل، نتيجة طبيعية لافتقادهم المهارات وفقر المعلومات ونقص الخبرات لديهم، وقد التقيت بكثيرين منهم فلم يلفت أنظاري أحد، وتحديدا في مجال عملي المتخصص في "السوفت وير"؛ بالرغم من أن العاملين في هذا المجال بالخارج تتراوح دخولهم السنوية من 120 ألف دولار وتصل للمليون في العام الواحد.







◘ بحكم خبراتك العلمية والعملية.. هل حاولت نقل تجربتك للداخل للاستفادة منها؟



- حدث ذلك بالفعل، ففي فترة ما اتخذت قراري بالمجيء لمصر لنقل تلك الخبرات التي اكتسبتها للطلاب ولكل باحث عن العلم، وبدأت بالفعل في التواصل مع عدد من الجامعات المصرية، البعض منهم رحب، لكن المقابل المعروض عليّ كان ضئيلا جدا، ولم يكن كافيا لإغرائي بالثبات على قرار العودة.



وأحزنني ذلك الموقف كثيرا، فعندما ذهبت للهند لتنفيذ بعض المشاريع العلمية هناك، وجدت الجامعات تدعم طُلابها بمبلغ يعادل 20 ألف دولار، لتنفيذ المشاريع العلمية التي يرغب في تنفيذها.

◘ وما تقييمك لمستوى البحث العلمي في مصر؟



- "صفر"، وأتمنى على الجميع أن يدرك بأنه لا توجد دولة في العالم قادرة على النجاح دون أن تمتلك تعليم جيد وبحث علمي متقدم؛ ومصر لديها من العقليات الموهوبة والناجحة ما يكفي لإحداث نقلة وطرفة كبيرة في هذا الملف.



◘ وما هي أبرز حلول إصلاح أحوال التعليم والبحث العلمي في مصر لأجل إحداث تلك الطفرة المنتظرة؟



- أولًا: سبق لي أن تناولت طريقة إصلاح البحث العلمي في مصر في أحد كُتبي التي أصدرتها سابقا، والكتاب عبارة عن مجموعة من الخطابات توجهت فيها برسائل مباشرة ومحددة إلى رئيس الجمهورية وعدد من المسئولين وكذلك الشعب المصري.



ثانيا: لابد أن يكون هناك تدريب للمسئولين والعاملين في كل ملفات البحث العملي، لأن الكثير منهم يجهل معظم المعارف الأساسية التي يحتاجها ذلك الملف؛ فهناك طرق بحث جديدة لابد وأن يتعلموا منها ويأخذوا عنها، بالإضافة لذلك فالجامعات يجب أن تتمتع باستقلالية كاملة عن الدولة، إذا كنا نبحث عن تمهيد تربة البحث العلمي في مصر.



ثالثًا: يجب أن يكون هناك تمويل مفتوح من الدولة والمجتمع والشركات؛ فهناك في الولايات المتحدة الأمريكية كل المؤسسات تدعم البحث العلمي نظير بعض الإعفاءات التي تتحصل عليها من الضرائب وغيرها؛ وهذا التحول حتى يحدث سيستغرق تنفيذه سنوات، لكن لاحقا سنشاهد الطفرة التي سنجنيها من الحراك المتعلق بتلك القضية المحورية في حاضرنا ومستقبلنا. - حدث ذلك بالفعل، ففي فترة ما اتخذت قراري بالمجيء لمصر لنقل تلك الخبرات التي اكتسبتها للطلاب ولكل باحث عن العلم، وبدأت بالفعل في التواصل مع عدد من الجامعات المصرية، البعض منهم رحب، لكن المقابل المعروض عليّ كان ضئيلا جدا، ولم يكن كافيا لإغرائي بالثبات على قرار العودة.

◘ تقول أنك وجهت خطابا مفتوحا لعدد من المسئولين بشأن إصلاح أحوال التعليم في مصر.. هل تواصل معك أحد من أجل المناقشة فيما طرحته؟



- من جانبي حاولت التواصل مع عدد من وزراء التعليم العالي السابقين، لكني لم أتلق منهم ردا شافيا أو إجابة وافية، فهم لهم حساباتهم ولي حسابات أخرى؛ فمثلا كنت قد طرحت فكرة تطوير القرية الذكية وتعظيم الاستفادة منها عبر تأسيس مجموعة من مشروعات "السوفت وير"، لكن لم يسمع أحد مني، فتوقفت عن الكلام.



◘ بعد أن ضاقت بك السُبل هنا في القاهرة بخصوص تنفيذ مشروعك العلمي.. هل أصابك اليأس لصرف النظر عن تنفيذ أحلامك الأخرى في مصر؟



- إطلاقا؛ فدائما ما أبحث عن أي استفادة أقدمها لوطني، ورغم الإحباطات التي أتعرض إليها أحيانا، لم أقرر في أي لحظة الانقطاع عن بلدي؛ وللعلم فمازال عندي ما يقارب من 1200 مشروع متعلق بمجال "السوفت وير" أرغب في تنفيذها عن طريق معاونة وتدريب مجموعة من الشباب عليها، وخاصة وأنها صناعة لم نستفد منها بالشكل الأمثل.



لكن يبقى حلم تأسيس جامعة صغيرة خاصة بالبرمجيات هو الأهم بالنسبة لي، وهي مؤسسة تتكون من أربعة أقسام؛ كل قسم منها يحوي بداخله على الإمكانيات التي تجعل الطالب ينفذ مشروعه من البداية للنهاية، دون أن يجد نفسه محتاجا لعون أو مساعدة للخارج.



◘ سنوات طوال قضيتها في الخارج.. كيف رأيت الصورة الذهنية عن مصر في عيون الخارج؟



- الصورة الذهنية عن مصر أنها "أم التاريخ"، وفي أي مكان في الدنيا كان ذلك هو البورتريه الحاضر في ذهن كل من التقيتهم خلال رحلاتي لـ 52 دولة على مستوى العالم؛ وكثير من المرات وجدتني من يحدثني عن عظماء المصريين، وعلى رأسهم الأديب العالمي نجيب محفوظ، بل أنني وجدت الكثير من أعماله مترجمة للعديد من اللغات على مستوى العالم.



بل أزيد وأقول بأن شعبية "أديب نوبل" تحديدا في أمريكا الجنوبية تفوق الوصف، وكثير من زملائي في الجامعات يخبروني بأنهم دائمي القراءة لأعماله وإبداعاته المختلفة.



◘ لكن الإعلام الأمريكي دائما ما يروج لفكرة أن مصر مازالت تتمطى الجمال وتعيش حياة البداوة.. هل ذلك صحيح؟



- الإعلام والسياسة شيء، والناس هناك شيء آخر، "الميديا" هناك محكومة بالكثير من الأغراض الاستعمارية والانتهازية، وهو قائم على الترويج الدائم لفكرة أنهم أفضل وأقوى الشعوب الموجودة على ظهر البسيطة.



بالطبع هناك من ينساق وراء الإعلام وافتراءاته، لكن على الجانب الآخر من الشاطئ توجد فئة ليست بالقليلة تدرك وتعي القيمة التاريخية والحضارية لمصر وشعبها، فمثلًا كانت هناك مُدرسة أمريكية تقوم بالتدريس لابنتي في المنزل، ولم تكن تتعامل معنا نهائي، وبمجرد انتهائها من عملها، تبادر بالرحيل دون أن تلقي حتى السلام، لكنها بمجرد أن خرجت في رحلة خارجية بعيدا عن بلادها، تبدل حالها من النقيض للنقيض، بعدما تبين لها عدم صحة ما يُقال ويتردد في الأوساط الإعلامية الأمريكية، ومن وقتها جمعتنا بها صداقة عميقة، وباتت من أولي القربى لأسرتنا.



◘ وهل ساهمت ثورتي "يناير ويوينو" في التأسيس لحقبة جديدة على مستوى العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية؟



- الثورات دائما ما تحمل أبعاد سياسية، ينتج عنها وجهات نظر مختلفة ومتباينة، أرغب في نفسي دائما عن الخوض فيها، ثم أن مصر بقيمتها وعراقتها أكبر من أن تنتظر أن تمنحها أي ثورة شيئا أو تسلب منها شيء.