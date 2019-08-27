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رياضة

محمد شريف: سألت لاسارتى عن سر استبعادى قالى «بتهزر قدام الجون»

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 09:15 م
محمد شريف، لاعب الأهلى
محمد شريف، لاعب الأهلى
أحمد أشرف
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وصف محمد شريف، لاعب الأهلى المنتقل مؤخرًا لصفوف إنبى على سبيل الإعارة، سبب استبعاده من المشاركة فى عهد مارتن لاسارتى، المدير الفنى السابق للفريق، بالكوميدى، معتبرًا أنه تعرض لظلم كبير خلال الفترة الماضية.
وقال «شريف»، فى حواره مع «الدستور»، إنه رفض دور الموظف الذى يؤدى تمرينات ويحصل على راتبه فقرر الخروج معارًا، لكنه وعد جمهور «القلعة الحمراء» بالعودة مرة أخرى بعد انتهاء فترة إعارته.

■ بداية.. هل طلبت الرحيل عن الأهلى للإعارة؟
- نعم.. طلبت من مسئولى النادى الرحيل، بسبب عدم وجود أى فرصة أمامى للمشاركة فى المباريات، واستمرار استبعادى الدائم من القائمة الرئيسية قبل كل مباراة، فرفضت دور الموظف الذى يكتفى بأن يتدرب ويحصل على راتبه فقط.
■ ما سر استبعاد المدير الفنى السابق مارتن لاسارتى لك؟
- تحدثت مع الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، وكان دائمًا يبلغنى بأن الأمر بيد «لاسارتى» وكنت محرجًا من الحديث مع المدرب، لكن بعدما شعرت بالضيق بسبب عدم مشاركتى تحدثت معه، وكانت الصدمة أن مبرراته كوميدية.
أخبرنى «لاسارتى» بأن سبب استبعادى هو أننى «بهزر» أمام المرمى، وعندما سألته عن معنى ذلك، قال لى «أنت لست جادًا فى إنهاء الفرص». لم أقتنع أبدًا بهذا السبب الكوميدى، فالجميع يعلم أننى كنت أقاتل فى التدريبات للحصول على فرصة.
■ لماذا لم تصبر مع الفريق بعد رحيل «لاسارتى»؟
- قرار رحيلى اتخذته قبل نهاية الموسم الماضى، وبدأت الأندية تتحدث مع وكيلى، خاصة أن البقاء فى الأهلى «غير مضمون»، لأننى لم ألعب منذ أشهر.
■ لعبت تحت قيادة «كارتيرون» و«لاسارتى».. ما الفرق بينهما؟
- البعض يرى أن «كارتيرون» كان يجاملنى، نظرًا لأننى لعبت تحت قيادته فى وادى دجلة وهذا غير صحيح، لأننى لم أشارك تحت قيادته بشكل أساسى أيضًا، ومع ذلك كان لدى دور فى الفريق وكنت أؤدى بشكل جيد وأسجل فى الأوقات المهمة.
أما مع «لاسارتى» فشعرت بالتهميش، وحتى الآن لا أدرى ما السبب؟، وهناك لاعبان مثلى كانا يؤديان بشكل جيد، ومع «لاسارتى» ابتعدا وحاولا معرفة السبب منه لكن دون جدوى.
■ هل تواصل معك الزمالك خلال الفترة الماضية؟
- كان هناك اتصال بين وكيلى وأحد مسئولى النادى الأبيض للاستفسار حول موقفى من ترك القلعة الحمراء وإمكانية ضمى، لكنى رفضت وتمسكت بالبقاء فى الأهلى والخروج للإعارة فقط، ثم انتقلت إلى إنبى، وأعتبر ذلك فرصة لإثبات إمكانياتى والعودة مجددًا.
■ ما سبب تفضيلك عرض إنبى؟
- العرض كان جيدًا من الناحية المادية بالمقارنة بالعروض الأخرى، بالإضافة إلى العلاقة القوية بين إدارتى الناديين، التى كانت سببًا فى حسم الأمر.
■ لماذا رفضت اللعب لصالح الاتحاد أو الإسماعيلى؟
- البعض يقول إننى أخشى اللعب فى الأندية الجماهيرية، وهذا غير صحيح، وما يُميز إنبى أنه مستقر من الناحية الفنية والإدارية والمادية، ولذلك أردت الحصول على فرصة المشاركة فى المباريات معه ثم العودة إلى الأهلى مرة أخرى.
■ ما أصعب مباراة شاركت فيها خلال مشوارك؟
- أمام الاتحاد السكندرى، وكانت المباراة صعبة للغاية، وكان الأهلى متأخرًا بفارق هدف، وبعد دقائق من نزولى استقبلنا هدفًا آخر وأصبح الأمر متأزمًا للغاية، لكن فى النهاية تمكنت من التسجيل.
■ أخيرًا.. ما رسالتك لجماهير الأهلى؟
- أنتظر دعمهم خلال فترة وجودى مع إنبى، وأؤكد لهم أننى سأعود مرة أخرى إلى القلعة الحمراء وسأكون لاعبًا أساسيًا مع الفريق، خاصة أننى تعرضت للظلم خلال الفترة الماضية.
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