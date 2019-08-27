افتتاح معرض "كلنا واحد" بأسعار مخفضة ببورسعيد

افتتح مدير أمن بورسعيد اللواء هشام خطاب، اليوم الثلاثاء، معرض "كلنا واحد" الذي يهدف إلى توفير الأدوات المدرسية للطلاب بأسعار مخفضة ومناسبة لرفع العبء عن كاهل المواطن، فى حي المناخ علي مساحة 700 متر بمنطقة تتوسط أحياء المحافظة.



وأوضح مدير الأمن -فى بيان اليوم الثلاثاء- أن المديرية تعاقدت مع كبريات شركات بيع واستيراد الأدوات المدرسية بخصم يتجاوز٣٠%.



وأكد ضرورة توفير كميات كافية من الأدوات المدرسية لضبط السوق، كما وجه التجار والمستوردين المشاركين في المعرض بضرورة الالتزام بالاتفاقات، وتقديم أفضل أسعار للمواطنين، مشيرًا إلى أن المعرض لن يُغلق أبوابه حتى يلبى طلبات المواطنين.

