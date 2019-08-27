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محافظات

مدير أمن المنيا يفتتح معرض "كلنا واحد" للمستلزمات المدرسية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:21 م
اللواء محمود خليل
اللواء محمود خليل
المنيا ـ على حسين
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افتتح اللواء محمود خليل، مدير أمن المنيا اليوم الثلاثاء، معرض المستلزمات المدرسية، والذي أقيم ضمن مبادرة وزارة الداخلية "كلنا واحد"؛ لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بمناسبة قرب بدء العام الدراسي الجديد.

أقيم المعرض أمام محطة سكة حديد المنيا بالتنسيق والتعاون مع المحافظة ومديرية التموين والغرفة التجارية ومباحث التموين، وتضمن جميع الأدوات والمستلزمات الدراسية بأسعار مخفضة عن مثيلاتها في السوق لتلبية احتياجات محدودي الدخل.

وخلال افتتاحه للمعرض قام مدير الأمن بإهداء شنطة مدرسية على نفقته الخاصة لأحد الطلاب، والذي تصادف وجوده بالمعرض أثناء الافتتاح.

من جانبه قال أحمد راضي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية، إن الغرفة تتحمل كافة نفقات تجهيز المعرض، لتوفير الأدوات والمستلزمات الدراسية لأبنائنا وبناتنا التلاميذ بأسعار مخفضة، لتلبية احتياجات محدودي الدخل وتماشيا مع مبادرة السيد رئيس الجمهورية لمحاربة الغلاء وتوفير السلع بأسعار بسيطة للمواطنين.
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