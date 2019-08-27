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الثقافة

إقبال جماهيرى من أبناء دلجا فى الأسبوع الثقافى والفنى بالمنيا

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:20 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
حسام الضمراني
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تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة من خلال بيت ثقافة ديرمواس بفرع ثقافة المنيا تقديم فعاليات الأسبوع الرابع من المرحلة الأولى للبرنامج الثقافي والفني الشامل "لتعزيز قيم وممارسات المواطنة لمواجهة التطرف والأحداث الطائفية" لليوم الثالث على التوالي ويستمر حتى 29 أغسطس الجارى بمدرسة عبد الرحمن أبو المكارم الثانوية بقرية دلجا.

تضمنت الفعاليات ورش فنون تشكيلية "قص ولصق"، بجانب ورشة رسم بعنوان "مصر جميلة" وقام بالتدريب على الورش الفنية فنانى قسم الفنون التشكيلية ببيت ثقافة ديرمواس نجوى احمد، ام هاشم محمد، سهام فضل الله، عزة حلمي، أميمة فتحى، كما تستمر ورشة الكروشيه مع المدربة ناهد سلامة، وتهدف الورشة إلى تدريب الفتيات على فن الكروشية لكى تفيدها فى منزلها فى تصميم مفارش وأشغال مفيدة لها ولأسرتها.

أقيمت أمسية شعرية لنخبة من كبار الشعراء المبدعين وهم محمد عبد الرشيد، سيد عبد العليم، بدعي محمد، على عبد الحفيظ، وأدار الأمسية الشاعر إسماعيل حلمي، أعقبها فقرة لإكتشاف المواهب فى الشعر من اهل القرية وهم ساره محمد، محمد حماد، محمد مفضل، شادى عادل، ووسط تفاعل كبير من أبناء قرية دلجا قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية العديد من الإستعراضات والتبلوهات الفنية المستوحاه من البيئة النوبية والأسوانية منها رقصات "الاراجيد، الكارج، التاتا وفاصل غنائى مع حماده حربي، الكف وفاصل غنائى أحمد جمعة، النجرشاد".
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