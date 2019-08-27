"ماركيزا" تقدم أزياء جديدة بألوان رائعة لخريف 2020

قدمت دار "ماركيزا" للأزياء مجموعتها الجديدة لفصل الخريف لعام 2020، بتصميمات وألوان تعكس روحية الفصل وتضفي الحيوية لإطلالة المرأة في هذه الفترة، واختارت الدار الوان أكثر دفئا وأنوثة، حيث صنعت بالطو خفيف لونه أزرق، وقدمت فستان من الساتان باللون البرتقالي الناري الذي يعد أحد أبرز الألوان الرائجة في الخريف فهو لون متناغم مع الطبيعة التي تكتسي بهذا اللون في هذه الفترة.



ولكي تكتمل الأنوثة في هذا الخريف، صممت الدار باللون الزهري الفاتح بدلة حرصت على تنسيقها بطريقة ناعمة لإطلالة ملفتة ومتميزة وأنيقة، قدمت الدار تصميم باللون الأخضر الباستيل الذي يعتبر من بين الألوان الأكثر رواجا وتضفي نعومة على التصميمات.