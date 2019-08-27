نجلاء بدر ضيفة "أسرار النجوم".. الخميس المقبل

تحل الفنانة نجلاء بدر، ضيفة على برنامج "أسرار النجوم"، والمذاع عبر "نجوم إف إم"، وذلك يوم الخميس 29 أغسطس.



وتكشف نجلاء بدر، خلال اللقاء عن كواليس أهم أعمالها الفنية بالإضافة إلى الأدوار الجديدة التي تشارك فيها خلال الوقت الحالي.



من ناحية أخرى، تستعد نجلاء بدر، لتصوير دورها في الفيلم السينمائي "تصفية حساب" وتظهر فيه ضيفة شرف ويخوض بطولته الفنان عمرو سعد، والعمل من إخراج أحمد عبدالباسط.



تخرجت نجلاء بدر، من كلية الإعلام جامعة القاهرة عام 1996 كانت أول مذيعة مصرية تظهر على الشاشة العمانية حيث شاركت الإعلامي محمد المرجبي في تقديم برنامج لقاء الظهيرة، بدأت أول برامجها في التليفزيون المصري ومنه انطلقت لآفاق أخرى، شاركت في العديد من البرامج التي كانت بوابتها الحقيقية للدخول مجال التمثيل، ومن هذه البرامج حكاية تشكيلية، سواريه، أنت والمليون، وأيضا البرنامج العالمي بالنسخة العربية Money Drop على قناة المحور.



كما شاركت في عدد من الأعمال الفنية الكثيرة ومنها مسلسل أبوجبل الزوجة 18 كضيفة شرف وكلبش 2 وقامت بتجسيد شاهندة زوجه ماجد وأمر واقع ونصيبي وقسمتك ولدينا أقوال أخرى ورمضان كريم و30 يوم وستات قادرة وبين السرايات والصعلوك والزوجة الثانية وحكاية حياة وتحت الأرض وعلى كف عفريت والصفعة وشمس الأنصاري.



