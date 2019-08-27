مجلس الدفاع اللبناني يشكو إسرائيل لمجلس الأمن ويتمسك بحق الرد



من جانبه شدد الرئيس ميشيل عون خلال الاجتماع على ضرورة الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه.



فيما أكد رئيس الوزراء سعد والحريري، أنه تم تقديم شكوى إلى مجلس الأمن الدولي بواسطة وزارة الخارجية والمغتربين ضد الاعتداء الإسرائيلي.



وأضاف سعد الحريري "ليس هناك ما يخيف، ونحن لا نخاف إلا من الله".



واستهدفت طائرات دون طيار السبت الماضي مقار لحزب الله اللبناني بالضاحية الجنوبية، بجانب تنفيذ طلعات استطلاع في الأجواء اللبنانية.

أعلن المجلس الأعلى للدفاع، تقدم وزارة الخارجية اللبنانية بشكوى إلى مجلس الأمن ضد دولة الاحتلال الإسرائيلي ردا على الهجمات التي شنتها مطلع الأسبوع ضد لبنان بطائرات دون طيار مفخخة.وقال المجلس الأعلى للدفاع اللبناني في لبنان، في بيان مساء اليوم عقب اجتماع في قصر بيت الدين برئاسة الرئيس ميشيل عون إن الوحدة الوطنية تبقى أهم سلاح ضد العدوان، وذلك وفق قناة "LBCI" اللبنانية.وأكد المجلس الأعلى للدفاع على حق اللبنانيين في الدفاع عن النفس بكل الوسائل لمنع تكرار الاعتداء الإسرائيلي ضد الأراضي اللبنانية.