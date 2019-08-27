جنوب سيناء: اعتماد 60 مليون جنيه إضافية لدعم مشروعات التنمية

ناقش محافظ جنوب سيناء، خطة مشروع التنمية المتكاملة للعام المالي 2019 - 2020 بالمحافظة، فضلًا عن اعتماد 60 مليون جنيه إضافية من وزارة التخطيط لدعم مشروعات التنمية المتكاملة بها.



جاء ذلك خلال لقائه اليوم الثلاثاء، رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير سيناء المهندس محسن سعيد حامد بمكتبه في مدينة شرم الشيخ.



وقال المحافظ: "إن مشروعات التنمية المتكاملة بالمحافظة تضمنت مشروعات الـ35 فدانا بطور سيناء لإقامة 8 أحواض مزارع سمكية على مساحة 15 فدانًا، وزراعات الفاكهة على مساحة 10 أفدنة، وصوبتين زراعيتين على مساحة فدانين، وحفر بئر مياه جوفية بعمق 150 مترًا تصرف 500 متر مكعبيوم، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مخازن وسكن عاملين بتكلفة إجمالية بلغت 30 مليون جنيه".



وأضاف: "أن المشروعات تضمنت أيضًا إنشاء مزرعة بوادي غرندل في أبو زنيمة بمساحة 50 فدانًا بتكلفة 15 مليون جنيه تشمل زراعات فاكهة بمساحة 40 فدانًا، وزراعات نخيل برحي ومجدول بإجمالي 1000 نخلة على مساحة 10 أفدنة، و10 صوب زراعية على مساحة فدان، وحفر بئر مياه سطحي ومحطة طلمبات وفلاتر وغرفة مولد، بالإضافة إلى إنشاء مزرعة سمكية وحوض تخزين مياه على مساحة 1.5 فدان".



كما شملت المشروعات زراعة 25 فدانًا بمزرعة الرملة بمدينة أبوزنيمة بتكلفة 10 ملايين جنيه، وتشمل الأعمال زراعة الفاكهة على مساحة 18 فدانًا، وزراعة النخيل برحي بإجمالي 500 نخلة على مساحة 5 أفدنة، و10 صوب زراعية على مساحة فدان، ومحطة طلمبات وفلاتر وسكن عاملين، وإنشاء مزرعة سمكية وحوض تخزين مياه على مساحة 1.5 فدان، وإنشاء منحل بمزرعة وادي مكتب في أبورديس على مساحة 1000 متر مربع بتكلفة 1.5 مليون جنيه ومعصرة زيتون بطور سيناء بتكلفة 3.5 مليون جنيه.



كما تمت مناقشة الاستعداد لإطلاق التيار الكهربي المستمر لـ14 تجمعًا بدويًا في أبوزنيمة، وذلك بحضور المهندس محمود نصار رئيس الجهاز المركزي للتعمير.

