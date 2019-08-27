بني سويف: جلسة حوارية حول النهوض بالتعليم بالنادي الرياضي

أكد محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، على دعمه الدائم للمنظومة التعليمية بكافة مكوناتها، في إطار تنفيذ رؤية الدولة 2030 التي أطلقها ويرعاها الرئيس عبدالفتاح السيسي والتي تعمل الحكومة على ترجمتها لخطوات فعلية، حيث من أهم محاورها تحقيق نقلة نوعية في مجال بناء الشخصية المصرية.



وأشار إلى أن هناك بعض أشكال الدعم الذي شهدته المنظومة خلال 10 شهور ماضية، منها تنفيذ خطوات ومبادرات فاعلة في مجال النهوض بالتعليم الفني من خلال تطوير مراكز التدريب المهني على مستوى المحافظة لربط الخريجين بسوق العمل، إقامة أول كنترول للتعليم الفني بالمحافظة، والذي ساهم في تحسين مستوى دخل أكثر من 1000 معلم بجانب افتتاح 28 مدرسة جديدة إنشاء جديد وتوسعات في بداية العام الدراسي الماضي، والذي ساهم في تقليل كثافة الفصول بجانب افتتاح أول مدرسة على النظام الياباني ببني سويف، وسيتم دخول مدرسة المتفوقين (stem) الخدمة هذا العام.



جاء ذلك عقب مشاركته في جلسة حوار حول قضية النهوض بالتعليم في إطار الاحتفال باليوم العالمي للشباب خلال شهر أغسطس، والذي تم تنظيمه بالنادي الرياضي بمدينة بني سويف بالتعاون بين الشباب والرياضة والتربية والتعليم تحت رعاية محافظ بني سويف، وإشراف وتنظيم الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة، وذلك بحضور الدكتور عاصم سلامة نائب محافظ بني سويف محمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، أحمد سرور وكيل وزارة الشباب والرياضة، المحاسب على سليم رئيس نادي بني سويف الرياضي وعدد كبير من الشباب ممثلين لجميع المراكز الإدارية بالمحافظة.



وقال محافظ بني سويف، إنه تم إطلاق مبادرة لتجميل أسوار المدارس وإدخال اللمسات الفنية عليها، مع استبدال العبارات والكلمات العشوائية والبذيئة أحيانا على أسوار المدارس بالحكم والتعليمات والإرشادات الهامة في شتى المجالات، حيث تم بالفعل تجميل نسبة كبيرة من أسوار المدارس على مستوى المراكز السبع، ضمن منظومة عمل تعتمد على مشاركة الشباب والطلائع في تنفيذ هذا العمل الرائد، حيث أظهر شبابنا وطلابنا الموهبة المميزة وحبهم لوطنهم وانتمائهم له بشكل غير مسبوق.



وقد أثمرت هذه الجهود أيضا حصول إحدى المكتبات على المركز الأول على الجمهورية على مستوى التعليم للعام الثاني تواليا، وحصد جوائز متقدمة في الأنشطة الكشفية والرياضية على مستوى الجمهورية، وحصول 11 مدرسة على الجودة هذا العام، فوز عدد من الطالبات في مسابقة تحدي الظروف ومثلوا مصر في دولة الإمارات، إقامة العديد من الندوات بالشراكة بين التربية والتعليم والشباب والرياضة والأوقاف لتنمية الوعي لدى الشباب والطلائع.



وأكد محافظ بني سويف في تصريحاته على هامش المؤتمر، أن القيادة السياسية لديها الثقة في الشباب المصري، وهذا ما يظهر بوضوح في الاهتمام بمشاركة الشباب في شتى المجالات، وتنظيم 7 مؤتمرات وطنية للشباب، وإسناد وظائف قيادية في عدد من القطاعات والوزارات، قائلا: كنا "سابقا" نسمع عن شعارات فقط تدعو لتمكين الشباب ولكن حاليا في عهد الرئيس السيسي نلاحظ التمكين الفعلي والاعتماد على الشباب في ملفات عديدة والإيمان بالشباب وقدراته وطموحه ووطنيته في تحقيق التقدم المنشود لهذا الوطن الكبير والعظيم.



وتولى قيادات والتربية والتعليم والشباب والرياضة الرد على الأسئلة والاستفسارات والمقترحات المطروحة من الشباب حول النهوض بالمنظومة التعليمية، وكيفية تحقيق خطوات عملية في تنفيذ رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة الشاملة لكل القطاعات والمجالات، وكيفية تنمية الجانب التطبيقي بحيث يكون مواكبا للجانب النظري، والذي يساهم في تخريج طلاب يمتلكون المعرفة والثقافة والمهارات النوعية ضمن توجيهات القيادة السياسية لبناء شخصية مصرية متكاملة.



وتمت مناقشة قضية مهمة وهي كيفية الدفع بجهود الدولة نحو ربط خريج التعليم الفني بسوق العمل، وإتاحة المجالات والآفاق لزيادة والتشجيع على المشروعات الصغيرة خاصة الإنتاجية، بجانب مناقشة مكونات منظومة التعليم الجديدة وسبل تحقيق أفضل النتائج على المستوى التعليمي من خلالها وغيرها من الموضوعات المهمة، بالإضافة إلى مناقشة آليات تعظيم دور مراكز الشباب والرياضة في تنمية المواهب الطلابية والشبابية وتحقيق نتائج فعلية على أرض الواقع.