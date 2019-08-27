إزالة التعديات على أراضي الدولة واستردادها بقنا والدقهلية



ووجه المحافظ لرئيس مركز ومدينة بلقاس حسام لبيب بسرعة إنهاء اللجنة المشكلة من أعمالها واستعادة الأرض فورا، واستغلالها سواء بزراعتها أو إقامة مشروعات قومية عليها لخدمة أبناء المحافظة.

أكد محافظ قنا، أن حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية في نجع سعيد مركز دشنا، بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية أسفرت عن إزالة فورية لحالتي تعد بالمباني على الأرض الزراعية على مساحة 350 مترا مربعا، باستخدام عدد من المعدات الثقيلة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دشنا.وأكد المحافظ، استمرار حملات الإزالة للقضاء علي كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية في كافة قرى ومدن المحافظة، موجهًا المسئولين بعدم السماح بعودة التعديات تحت أي ظرف والتعامل معها بكل حزم طبقًا للقانون.وفي محافظة الدقهلية، تم استعادة 167 فدانا أملاك دولة بجمعية السلام بقلابشو مركز بلقاس دون المساس بحقوق المواطنين.