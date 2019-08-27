الزمالك يواجه "كيل" الألماني في ربع نهائي كأس العالم لكرة اليد

فاز نادي كيل الألماني على جامعة سيدني الأسترالي بنتيجة (41-27)؛ ليتأهل لمواجهة الزمالك في الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم لأندية كرة اليد التي تستضيفها مدينة الدمام السعودية خلال الفترة من 27 إلى 31 أغسطس الجاري.



قدم عملاق كرة اليد الألمانية أداء قويا في الشوط الأول وحسمه لصالحه 23-18، ثم وسع الفارق في الشوط الثاني الذي أنهاه متفوقا 18-9 ليفوز في إجمالي اللقاء الذي اتسم من جانبه بالغزارة التهديفية بنتيجة 41-27.



ومن المقرر أن يخوض الفريق الأول لكرة اليد بنادي الزمالك بصفته بطلا لبطولة كأس السوبر الإفريقي مباراته بالدور ربع النهائي أمام كيل في الثانية بعد ظهر غد الأربعاء.