مصر تتصدر ترتيب تصفيات القوس والسهم بدورة الألعاب الإفريقية

تصدر لاعبو مصر منافسات اليوم الأول في تصفيات القوس والسهم التي انطلقت اليوم في مجمع مولاي رشيد، ضمن منافسات دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا بمدينة الرباط بالمغرب.



ففي منافسات الرجال، تصدر يوسف طلبه الترتيب وحل شريف أشرف في المركز الثالث وبهاء علي في المركز السادس، وفي تصفيات السيدات حلت ريم منصور في المركز الثاني خلف لاعبة ناميبيا صاحبة برونزيه اولمبياد الشباب، وجاءت ميرا الشماع ثالثة وأمل اسماعيل رابعة، وفي الترتيب العام "فرق" تصدرت مصر الترتيب وجاءت في الأول، ويقود المنتخب المصري ماجد محي المدير الفني، ويرأس البعثة ريهام سويلم عضو مجلس إدارة اتحاد القوس والسهم.



وتستأنف غدا الأربعاء بقية المنافسات وتستمر التصفيات بنظام تجميع النقاط؛ للوصول لمرحلة خروج المغلوب والنهائيات.