استرداد أملاك الدولة المنهوبة وتقنين الأوضاع لعدد من الأراضي بالسويس

عقدت لجنة البت اجتماعها برئاسة محافظ السويس، لعرض عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين الأوضاع عدد من الأراضي الزراعية والمباني داخل وخارج الحيز العمراني بالمحافظة بحضور كلا من اللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد واللواء باسم العطار مساعد مدير الأمن والمستشار إيهاب إبراهيم مفوض الدولة لمحافظة السويس ورؤساء الأحياء ورؤساء لجان التقنين.



وأكد المحافظ، أنه حريص على تقنين الأوضاع واسترداد أملاك الدولة وحق الشعب والالتزام بتطبيق القانون مع تقديم تسهيلات للمواطنين الجادين في تسديد مستحقات الدولة وتقنين وتمليك الأراضي.



كما عرض رئيس لجنة المعاينة تقرير بعدد الأراضي والمباني التي تم معاينتها من خلال اللجنة بنطاق الأحياء الخمس.



وطالب المحافظ من رئيس لجنة التظلمات سرعة الرد علي الطلبات المقدمة من المواطنين سواء تظلم من المعاينة أو سعر الأرض وقدم المحافظ الشكر لجنة التقنين مطالبهم بزيادة معدلات العمل لاستكمال باقي إجراءات تقنين الأراضي للمواطنين المتقدمين.



وفي نهاية اللقاء وافقت اللجنة عدد من الملفات للمتقدمين لتقنين الأوضاع عدد من الأراضي الزراعية والمباني بنطاق الأحياء وفقا لقانون 144 لسنة 2017.



حضر الاجتماع مديري مديريات الزراعة والمساحة وممثل القوات المسلحة ومديري إدارات الأملاك والشئون القانونية وجهاز حماية الدولة ومركز المعلومات والمكتب الفني.