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محافظات

بني سويف: إحالة 9 من العاملين بالوحدات الصحية للتحقيق

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:54 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
بنى سويف - محمد عبد الحفيظ
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أحال المحاسب أحمد دسوقي رئيس مركز ومدينة الفشن ببني سويف، اليوم الثلاثاء، 3 أطباء و6 إداريين من العاملين في الوحدات الصحية التابعة لمجلس قروي شنرا للتحقيق لتغيبهم وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية.
وكانت لجنة من الوحدة المحلية لمركز الفشن تضم يوسف سعد مدير التفتيش المالي والإداري بمدينة الفشن وحيدر حسين مدير مركز المعلومات وضياء إبراهيم رئيس مجلس قروي شنرا قد قامت بزيارة مفاجئة للوحدات الصحية بقرى بني منين وسالم البحيري وسالم الجودة؛ للوقوف على انضباط العاملين وتقديم الخدمات الطبية للمواطنين حيث تبين غياب 3 أطباء و6 إداريين من الوحدات الصحية وعدم تواجدهم أثناء مواعيد العمل الرسمية، وتم تحرير مذكرة بالواقعة.
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