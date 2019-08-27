ترامب يشيد بمواجهة الرئيس البرازيلي لحرائق الأمازون

أشاد الرئيس الأمريكي دونال ترامب، بنظيره البرازيلي جايير بولسنارو في التعامل مع حرائق غابات الأمازون.



وقال ترامب في تصريح عبر حسابه على موقع "تويتر" مساء اليوم الثلاثاء، "إن الرئيس البرازيلي يعمل بجد لمواجهة حرائق الأمازون، وكذلك في جميع النواحي يقدم عمل رائع لشعب البرازيل وهذه ليس بالأمر السهل".



وشدد الرئيس الأمريكي على دعم إدارته والولايات المتحدة لبولسنارو وللبرازيل.



ورفضت البرازيل المساعدات المقدمة من دول مجموعة السبع، وتبلغ 20 مليون دولار؛ لإخماد الحرائق في غابات الأمازون.



وتتعرض غابات الأمازون، لموجات من الحرائق، حيث تم تسجيل نحو 75 ألف حريق فى الغابات، خلال الشهور الثمانية الأولى من هذا العام، بزيادة بنسبة 84 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.