عروض فنية متنوعة بـ"ثقافة سوهاج"

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة العديد من الأنشطه الثقافية والفنية بفرع سوهاج، حيث قدم قصر ثقافة سوهاج عرضا فنيا لفرقة سوهاج للموسيقى العربية، تغنت الفرقة من خلالة بمحموعة من الأغنيات مع المايسترو خالد حبشى، كما قدمت فرقة سوهاج القومية للفنون الشعبية عرضا فنيا وغناء عدة تابلوهات فنية منها "العصا، الخلخال" بقياده محمد الرز وذلك على مسرح القصر، إلى جانب عرض فيلم تسجلي عن إنجازات قناة السويس بقاعة نادي الأدب بالقصر، بينما عرض نادي سينما الأطفال فيلم "حلم الفيروز" بحضانة تعليمية.



وعقد ببيت ثقافة المراغة ندوة مكتبية بعنوان "أركان الحج"، بينما نفذ بيت ثقافة جرجا ورشة فنية لتشكيل الصلصال مع الرواد، إلى جانب تنفيذ ورشة فنية لتعليم فن الكاريكاتير.



ونفذ قصر الطفل ورشة فن تشكيلي لتعليم الرسم مع الرواد، إلى جانب عقد نادى الأدب لقاء لاكتشاف المواهب من البراعم فى كتابة القصة مع القاص محمد عبدالمطلب، وأقام بيت ثقافة ساقلتة محاضرة بعنوان "الحديث عن مشروعات التنمية في محافظة سوهاج" حاضرها الدكتور الفنجري أحمد محمد، تحدث خلالها عن رصف الطرق والصرف الصحي وبناء المدارس، وذلك بجمعية السلام بسفلاق، كما اجتمعت فرقة المنشاه المسرحية مع المخرج المسرحى أحمد الغول لاختيار النص المسرحى لعام 2019-2020 لتنفذه الفرقة بقصر المنشاه.