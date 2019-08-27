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محافظات

"قوتنا في وحدتنا" اسكتش تمثيلي صامت لطلاب جامعتي الفيوم وسوهاج

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 05:47 م
جريدة الدستور
المنيا ـ على حسين
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أدى طلاب جامعتي الفيوم وسوهاج اسكتش فني تمثيلي صامت بعنوان "قوتنا في وحدتنا" وذلك على هامش فعاليات الندوات والجلسات الحوارية التي تُنظم بالمنتدى الأول لقادة شباب الصعيد الذي أطلقته جامعة المنيا في الرابع والعشرين من أغسطس، ويستمر فعالياته حتى الثامن والعشرين من نفس الشهر برعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا، وبمشاركة من جامعات أسيوط، وسوهاج، وبني سويف، والفيوم؛ وذلك لتعميق قيم الولاء والانتماء لدى طلاب جامعات الصعيد، وزيادة الترابط والتعاون، وتبادل الأفكار بينهم، وتبنى الأفكار التي تساهم في تحقيق خدمة الوطن.

وعرض شباب جامعتي الفيوم وسوهاج فكرة الاسكتش التي تحمل في مضمونها محاولات الفتنة والتفرقة التي يسعى إليها أعداء الوطن للنيل من مصر وقوة وحدتها وترابط أهلها، موضحين خلال العرض كيف يستطيع أعداء مصر أن يحدثوا عوامل للتفرقة بين الشعب المصري من خلال أتباعهم لأساليب الفساد كالرشوة، وإفساد الأخلاق وتغييب وعيهم بالمخدرات وإغرائهم بالمناصب، لزعزعة استقرار البلاد.

نفذ الفكرة وعرضها كل من الطلاب، محمد ممدوح وأحمد محسن، ومحمد نادي، وأحمد السيد، ومحمود حمدي، ومحمد مجدي من جامعة الفيوم، وأميمة محمد يوسف من جامعة سوهاج.

كما أقيم على هامش فعاليات المنتدى أنشطة رياضية بين الجامعات المشاركة شملت، خماسي كرة القدم ورميات سلة، وتنس طاولة، إلى جانب تنظيم مسابقة بين الجامعة لتصميم أفضل شعار بعنوان "لا للفساد" وتم تنظيم معرض فني يضم أعمال طلاب جامعات الصعيد المشاركة بالمسابقة.
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