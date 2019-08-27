نجم ريال مدريد يطلب الرحيل عن الملكى

أكد تقرير صحفي إسباني، اليوم الثلاثاء، أن الكولومبي خاميس رودريجيز، نجم ريال مدريد، طلب الرحيل عن النادي الملكي هذا الصيف.



ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن خورخي مينديز، وكيل رودريجيز، التقى إدارة ريال مدريد هذا الأسبوع، وأبلغهم بأن اللاعب يريد مغادرة "سانتياجو برنابيو".



وأشارت إلى أن رودريجيز يرغب في العودة للعمل تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في نابولي، رغم أن النجم الكولومبي كان أساسيًا في مباراة الميرنجي الأخيرة بالليجا ضد بلد الوليد.



وسبق أن قدم مينديز عرضين لريال مدريد، من أجل الموافقة على رحيل رودريجيز، وهما أن ينتقل اللاعب إلى نابولي على سبيل الإعارة لمدة موسم مع إلزامية الشراء في صيف 2020 مقابل 42 مليون يورو، أو الرحيل نهائيًا هذا الصيف مقابل 35 مليونًا.

