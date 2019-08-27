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حوادث

"الداخلية" توضح حقيقة تعدى ضابط على معلمة بالإسماعيلية

الثلاثاء 27/أغسطس/2019 - 06:45 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مريم جبل - عمرو المزيدي
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على خلفية نشر عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعى تدوينات حول اعتداء أحد ضباط الشرطة على معلمة أثناء قيامها بأعمال الملاحظة فى امتحانات الدور الثانى للثانوية العامة بإحدى المدارس بمحافظة الإسماعيلية.

بالفحص تبين تلقى قسم شرطة ثالث الإسماعيلية بلاغا من طالبة "مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الإسماعيلية" بتضررها من إحدى ملاحظات الأمن بإحدى لجان الامتحانات بدائرة القسم لقيامها بالاستيلاء على هاتفها المحمول التى قامت بتسليمه لها قبل دخولها لآداء الامتحان واكتشفت عدم وجوده عقب انتهاء الامتحان.

وفى وقتٍ لاحق تبلغ لشرطة النجدة من والدى الطالبة المشار إليها بتواجدهما صحبة نجلتهما أمام المدرسة لتضررهم من مسئولة أمن اللجنة لقيامها بسرقة الهاتف المحمول الخاص بنجلتيهما.

على الفور انتقلت الدورية الأمنية لمحل البلاغ برئاسة أحد الضباط لفحص البلاغ وتم التقابل مع المُبلغين الذين أفادوا بتجديد الاتهام ضد مسئولة الأمن باللجنة المشار إليها، حيث قام رئيس الدورية بالتقابل مع رئيس اللجنة والمشكو فى حقها داخل حرم المدرسة وأطلعهما على البلاغ المقدم ضد المشكو فى حقها، وطلب اصطحابها لديوان القسم لاستيفاء البلاغ إلا أنها رفضت ذلك، وتوجهت الدورية والمُبلغين لديوان القسم وتحرر المحضر اللازم.

عقب ذلك توجهت المشكو فى حقها إلى إحدى المستشفيات بالإسماعيلية ولم يتحرر لها أى تقارير مرضية لعدم وجود أى إصابات بها، وقامت المذكورة بتحرير محضر بقسم شرطة الشرق بمحافظة بورسعيد (بدائرة مقر إقامتها) أقرت من خلاله بعدم اتهامها لضابط الدورية الأمنية وأنها حضرت لتحرير محضر لإثبات حالة لمرورها بحالة نفسية سيئة على خلفية الواقعة.
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