ديمبيلي: أرفض أن ادخل في صفقة نيمار

ركزت وسائل الإعلام الفرنسية صباح اليوم الثلاثاء عن الطلبات التي يريدها فريق سان جيرمان الباريسي مقابل التخلي عن المهاجم البرازيلي نيمار جونيور والموافقة على عودته إلى الكتالوني مرة أخرى.



وذكرت صحيفة “ليبريسين” الفرنسية أن باريس سان جيرمان يريد بيع نيمار إلى برشلونة مقابل الحصول على 100 مليون يورو وخدمات البرتغالي نيلسون سيميدو والفرنسي عثمان ديمبيلي.



وردت وسائل الإعلام الإسبانية على تقارير نظيرتها في فرنسا، عندما كشفت موقف الفرنسي عثمان ديمبيلي من الرحيل عن برشلونة والدخول في صفقة نيمار.



وأفادت صحيفة “كوب” أن عثمان ديمبيلي لا يريد الرحيل عن برشلونة ويرفض فكرة الدخول كجزء في صفقة عودة نيمار إلى النادي الكتالوني.



