ريال مدريد يستكمل تدريبه استعدادًا للقاء فياريال

واصل لاعبو ريال مدريد التدريبات الجماعية صباح اليوم الثلاثاء استعدادًا لمواجهة فياريال يوم الأحد القادم ضمن منافسات الأسبوع الثالث من عمر الدوري الإسباني.



وقرر المدرب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لنادي ريال مدريد إعطاء لاعبيه يومين راحة الأحد والإثنين بعد المباراة الأخيرة التي لعبها النادي الملكي ضد بلد الوليد يوم السبت الماضي.



وشهدت تدريبات ريال مدريد عودة البلجيكي إدين هازارد بعد غياب دام 3 أسابيع عن الملاعب بسبب الإصابة العضلية التي تعرض لها قبل بداية الموسم الجديد.



وحقق ريال مدريد نتيجة مخيبة للآمال يوم السبت الماضي في أول ظهور له هذا الموسم على ملعب سانتياجو بيرنابيو بالتعادل إيجابيًا بهدف لمثله مع الصاعد مجددًا إلى الدوري الإسباني بلد الوليد ضمن منافسات الأسبوع الثاني من عمر الليجا.