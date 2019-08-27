ريال مدريد يمتلك مصنع للنجوم الناشئة

ركزت صحيفة آس الإسبانية على اللاعبين الشباب الذين يملكهم ريال مدريد وتم إعارتهم لأندية أخرى من أجل اكتساب الخبرة والعودة للنادي في الصيف القادم أو الذي يليه على أقصى تقدير.



وأحدث ريال مدريد تغييرًا في سياسة سوق الانتقالات خلال السنوات الأخيرة، وبات يهتم أكثر بالتوقيع مع المواهب الصاعدة بدلًا من جلب النجوم، مع بعض الاستثناءات بكل تأكيد مثل إدين هازارد.



وتحدثت الصحيفة المدريدية عن اللاعبين بشكل منفصل، وجاء محتوى التقرير على النحو التالي:-



مارتن أوديجارد



تم التعاقد معه في عام 2015 وكان يبلغ حينها 16 عامًا فقط، وبعد أن أمضى نصف موسم في صفوف الكاستيا، تم إعارته لعدة أندية، قبل أن ينتقل إلى ريال سوسيداد هذا الصيف على سبيل الإعارة.



يعد أوديجارد من أكثر المواهب التي يتوقع لها مستقبل باهر، فهو يملك رؤية حادة في وسط الملعب، ويمتاز بمهارة الاحتفاظ بالكرة والتسديد والتمرير، مما يجعله مشروع مستقبلي ليقود خط وسط الريال.



داني سيبايوس



بالطبع غني عن التعريف، فقد لعب مع الفريق لمدة موسمين وقدم اسهامات لا بأس بها عندما كان يشارك أساسيًا، خصوصًا في الموسم الماضي، ومن المتوقع عودته لصفوف الفريق الصيف المقبل بعد انتهاء فترة إعارته مع آرسنال.